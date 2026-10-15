L’ASSE retrouvera Guingamp le 31 octobre au Roudourou. Mais chez les Bretons, les difficultés dépassent les derniers résultats. Une enquête du Télégramme pointe les choix du mercato, les tensions de l’été et une organisation où les responsabilités restent floues.

Deux défaites de suite, huit points après huit journées et un entraîneur mécontent : Guingamp traverse une période difficile. Le revers à Nancy (1-0), vendredi dernier, a relancé les inquiétudes après la défaite contre le Red Star avant la trêve (1-3).

Sylvain Ripoll a dénoncé une prestation « inacceptable » à Marcel-Picot. Mais les problèmes ne se limitent pas au contenu de cette rencontre. Dans son enquête publiée le 13 octobre, Le Télégramme décrit un club qui peine à partager une même vision sportive.

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Le contraste est net avec le discours tenu par Fred Le Grand à la fin du mercato. Début septembre, le président guingampais se disait satisfait du recrutement et assurait que les profils correspondaient aux attentes. Plusieurs dossiers racontent pourtant un été moins simple.

Près de sept personnes pour valider les recrues de Guingamp

Selon Le Télégramme, des tensions ont existé entre le staff et la direction durant l’intersaison. Les besoins identifiés et les joueurs finalement recrutés n’ont pas toujours coïncidé.

Le remplacement de Sohaib Naïr, parti à l’ASSE, en est un exemple. Guingamp cherchait un défenseur central gaucher. Le club a finalement recruté Jeovanni Dianganga, droitier, un mois après le départ de Naïr. Le quotidien souligne qu’il n’a pas pris le dessus sur Albin Démouchy, initialement attendu comme troisième défenseur central.

Même interrogation au milieu. Pour remplacer Kalidou Sidibé, En Avant recherchait un joueur capable d’apporter de l’impact. Tom Ducrocq est arrivé une semaine avant la reprise, avec un profil davantage tourné vers la stabilisation du jeu, proche de celui de Dylan Louiserre.

Fred Le Grand défendait pourtant une méthode collective. Le président expliquait que les recrutements avaient reçu l’accord du staff et de la cellule de recrutement, et qu’il ne souhaitait pas imposer un profil à l’entraîneur. Le Télégramme précise que ce feu vert collectif impliquait près de sept personnes. Autant d’intervenants à mettre d’accord, avec les concessions que cela peut entraîner. La formule d’un acteur du football breton, cité anonymement dans l’enquête, résume ce flou : « Le problème, à Guingamp, c’est qu’on ne sait jamais qui décide. »

Des départs qui ont aussi interrogé

L’enquête pointe également un manque d’unité entre les différentes composantes du club, de l’Akademi au groupe professionnel. Une difficulté que Stéphane Dumont, le prédécesseur de Ripoll, avait déjà évoquée à travers la nécessité d’un élan commun autour de l’équipe première.

Deux départs intervenus cet été ont ajouté des interrogations. L’entraîneur des gardiens Anthony Corre a quitté Guingamp alors qu’il avait prolongé de deux ans quelques mois auparavant. L’intendant Jules Briand a rejoint Lorient après avoir été revalorisé.

Ces mouvements ne suffisent pas à expliquer les résultats actuels. Ils complètent toutefois le tableau dressé par le quotidien breton : un recrutement contesté, des désaccords durant l’été et une équipe qui cherche encore ses repères.

Guingamp recevra Pau vendredi avec le besoin de réagir. L’ASSE viendra ensuite au Roudourou le 31 octobre, pour la 11e journée. D’ici là, Ripoll doit remettre son équipe sur les rails. Les Bretons ont accroché Reims cette saison et restent capables de poser des problèmes aux Verts, mais leur début d’automne a sérieusement refroidi l’optimisme affiché à la sortie du mercato.