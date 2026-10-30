Guingamp attend l’ASSE. Après avoir retrouvé le chemin de la victoire à Clermont (0-2), les Bretons s’apprêtent à recevoir le leader de Ligue 2 au Roudourou. En conférence de presse, Sylvain Ripoll et Erwin Koffi ont affiché leurs ambitions. Conscients de la supériorité affichée par les Verts depuis le début de saison, ils refusent pourtant de subir et veulent jouer leur chance à fond.

Le déplacement de l’AS Saint-Étienne (ASSE) à Guingamp s’annonce particulièrement intéressant. D’un côté, des Verts qui dominent le championnat avec 25 points après dix journées. De l’autre, une formation bretonne qui vient de mettre fin à une période difficile grâce à son succès sur la pelouse de Clermont.

Cette victoire a redonné de l’oxygène au groupe de Sylvain Ripoll. Et la réception de l’ASSE pourrait désormais servir de déclic.

ASSE : Erwin Koffi veut faire tomber le leader

Présent devant les médias, Erwin Koffi a souligné l’importance du succès obtenu en Auvergne.

« La victoire a fait du bien car ça faisait longtemps à l’extérieur. Comptablement, ça va vite en Ligue 2. On prend match après match. On pense que ça peut donner de l’élan au groupe. »

Le défenseur guingampais reconnaît que la réception de Saint-Étienne possède une saveur particulière.

« Un match attendu car c’est Saint-Étienne et c’est le leader. Il y a un truc en plus. Tout le monde veut jouer et attend ce match. On veut tout donner face à l’ASSE. »

Pour Koffi, Guingamp dispose des arguments nécessaires pour poser des problèmes aux hommes d’Ian Cathro, à condition de retrouver une véritable solidité collective.

« Collectivement, si on est bien défensivement, on a du mal à nous manœuvrer. Devant, on a de la vitesse, de la percussion. Avec notre jeu, on peut leur faire du mal. »

Un avertissement adressé aux Stéphanois, qui devront notamment se méfier des transitions rapides de leur adversaire.

ASSE : Ian Cathro voit bien plus loin que cette saison

Sylvain Ripoll : « Le leader incontesté et incontestable »

De son côté, Sylvain Ripoll a confirmé que la victoire à Clermont avait permis à son groupe de retrouver un peu de sérénité.

« On l’a senti cette semaine. On avait un peu la tête dans le cul après cette période compliquée. On a eu un sentiment de soulagement. Un match solide à l’extérieur dans un match qui comptait comptablement. »

Mais le technicien breton sait que l’adversité sera nettement supérieure ce week-end.

« Se projeter sur l’ASSE dans cette ambiance-là, c’est forcément une autre atmosphère. Maintenant, le match arrive très vite. Il faut confirmer face au leader incontesté et incontestable de ce championnat de Ligue 2. C’est une très grosse cylindrée. »

Ripoll ne cache pas l’ampleur du défi.

« Il va falloir mettre beaucoup de choses pour les arrêter. On a ce challenge, on est bien décidés à le relever avec les bons ingrédients. »

Guingamp refuse de subir face à l’ASSE

Malgré le statut de favori des Stéphanois, Sylvain Ripoll ne souhaite pas voir son équipe attendre passivement les offensives adverses.

« Je veux qu’on se libère et qu’on joue crânement notre chance. Il n’y a rien de pire que de ne pas jouer en espérant un but qui tombe. »

L’entraîneur guingampais estime néanmoins qu’il faudra savoir adapter le plan de jeu aux différents temps forts de la rencontre.

« Parfois, le jeu, c’est d’accepter d’être compact et de jouer sur des transitions. Parfois, c’est l’inverse, avec la volonté de tenir le ballon. Maintenant, on va jouer un adversaire de très haut niveau. »

Face à une ASSE capable de sanctionner la moindre erreur, Ripoll réclame une prestation aboutie dans tous les domaines.

« On va devoir faire un match très audacieux. On va devoir être complets tout le match. Cet adversaire vous oblige à ça ou ils vont en profiter. »

Le technicien prévient également ses joueurs : réaliser un bon match ne signifie pas nécessairement dominer les débats.

« Un match complet ne veut pas dire être dominant, mais il faudra être solide, on aura forcément des moments difficiles. Les grosses équipes ont la capacité à vous sanctionner. Reims et Sainté, ça exploite. »

Enfin, Ripoll se réjouit de retrouver le public du Roudourou pour cette affiche.

« On va retrouver nos supporters en plus. On est très contents d’affronter cette magnifique équipe de l’ASSE. »

Entre l’envie de confirmer son succès à Clermont et la motivation supplémentaire de recevoir le leader, Guingamp promet donc de livrer une bataille intense. Aux Verts de répondre sur le terrain pour poursuivre leur remarquable début de saison.