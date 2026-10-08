La Ligue 2 reprend ce vendredi après trois semaines de coupure. Toujours en tête, l’ASSE reçoit Rodez samedi soir, mais ses poursuivants auront joué avant elle. Dans le haut comme dans le bas du classement, cette huitième journée peut déjà changer plusieurs positions.

Les Verts ont conservé la première place pendant la trêve. Ils vont maintenant devoir la défendre sur le terrain. Avec 16 points après sept rencontres, l’ASSE possède deux longueurs d’avance sur le Red Star, trois sur Reims et quatre sur Montpellier. Des écarts qui laissent peu de marge avant la reprise.

L’équipe d’Ian Cathro doit surtout renouer avec la victoire. Après cinq succès pour commencer la saison, elle a perdu à Dunkerque puis concédé le nul à Metz. La réception de Rodez doit lui permettre de repartir avant un déplacement chez le Red Star, son dauphin, la semaine suivante.

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Le Red Star leader de Ligue 2 dès samedi ?

Le premier résultat à surveiller arrivera vendredi soir. Montpellier reçoit Grenoble avec la possibilité de revenir provisoirement à un point des Stéphanois. Quatrièmes avec 12 points, les Héraultais peuvent se rapprocher du podium avant les rencontres de leurs concurrents.

Samedi à 14 heures, le Red Star se déplacera à Clermont. Une victoire lui donnerait 17 points et la première place, au moins jusqu’au match de l’ASSE. Pour les Verts, le scénario est clair : si les Audoniens gagnent, il faudra battre Rodez pour reprendre la tête.

Clermont a également ses propres urgences. Seizième avec six points, le club auvergnat n’a toujours pas remporté de match. Ses six nuls lui ont permis de rester au contact des équipes qui le précèdent, mais une première victoire ferait du bien au classement. Le Red Star devra donc aller chercher ses points chez un adversaire qui en a besoin.

À la même heure, Reims jouera à Nantes. Les Rémois sont les seuls invaincus après sept journées, avec trois victoires et quatre nuls. Un succès à la Beaujoire les porterait à 16 points, à hauteur de l’ASSE avant son coup d’envoi.

Nantes, quinzième avec sept points, joue pour s’éloigner du bas de tableau. Cette affiche oppose donc deux équipes dont les objectifs immédiats sont bien différents : Reims veut se rapprocher de la tête, les Canaris veulent éviter de se retrouver davantage sous pression.

Rodez a besoin de points, l’ASSE doit repartir

Samedi soir, les Stéphanois connaîtront les résultats de leurs trois premiers poursuivants. Ils devront surtout réussir leur propre match face au quatorzième de Ligue 2.

Rodez compte sept points, avec deux victoires, un nul et quatre défaites. Les Ruthénois ont déjà marqué 14 buts, mais en ont encaissé 16. L’ASSE devra se méfier d’une équipe capable de marquer, tout en essayant de profiter de ses difficultés défensives.

Pour les Verts, gagner permettrait de conserver la tête sans dépendre des autres résultats. Cela éviterait aussi d’aborder le déplacement au Red Star après trois rencontres de championnat sans victoire. Avant ce rendez-vous entre les deux premiers, les deux clubs ont donc intérêt à réussir leur reprise.

Derrière, plusieurs équipes peuvent se rapprocher

La journée ne se résume pas aux quatre premiers. Metz, Nancy, Annecy et Sochaux comptent tous dix points. Nancy recevra Guingamp, Annecy ira à Dunkerque et Sochaux accueillera Boulogne vendredi soir. Metz jouera lundi à Dijon, en clôture.

Une victoire permettrait à chacune de ces équipes de rester proche du podium. Dijon, avec neuf points, peut également dépasser les Messins en cas de succès.

En bas, Boulogne et Laval occupent les deux dernières places avec cinq points. Les Boulonnais se déplacent à Sochaux, tandis que les Lavallois vont à Pau. Avec Clermont juste devant eux, ces trois clubs peuvent échanger leurs positions dès ce week-end. La reprise compte aussi pour ceux qui cherchent à sortir du bas du classement.