À quelques jours de la réception de l’ASSE, samedi à 20 heures au Roudourou, l’En Avant Guingamp enregistre plusieurs nouvelles encourageantes concernant son effectif. Après avoir retrouvé le chemin de la victoire à Clermont (0-2), les Bretons voient plusieurs joueurs reprendre l’entraînement collectif. Sylvain Ripoll pourrait ainsi disposer de solutions supplémentaires pour tenter de faire tomber le leader stéphanois.

L’ASSE se prépare à un déplacement qui pourrait s’avérer délicat. Après avoir dominé le FC Nantes (1-0) dans les dernières minutes, les hommes d’Ian Cathro se rendront samedi en Bretagne pour affronter l’En Avant Guingamp. Un adversaire qui vient de retrouver le sourire après trois défaites consécutives en championnat.

Vainqueurs à Clermont vendredi dernier grâce à un doublé de Samir Ben Brahim, les Guingampais ont également retrouvé une solidité défensive qui leur avait fait défaut ces dernières semaines. Et les nouvelles en provenance de l’infirmerie sont plutôt encourageantes.

Guingamp – ASSE : Jasser Chamakh retrouve le groupe

Selon les informations rapportées par Ouest-France, plusieurs joueurs ont retrouvé l’entraînement collectif en ce début de semaine.

Le principal retour concerne Jasser Chamakh. Le milieu offensif de 23 ans a participé à la séance collective organisée lundi après-midi avec ses coéquipiers.

Une bonne nouvelle pour Sylvain Ripoll, qui pourrait prochainement retrouver une solution supplémentaire dans son animation offensive. Reste toutefois à déterminer si Chamakh sera suffisamment prêt pour intégrer le groupe convoqué face à l’ASSE.

Le technicien breton peut également compter sur les progrès de Gautier Ott et Darly Nlandu. Les deux joueurs s’entraînent désormais normalement avec le reste de l’effectif.

Ces retours interviennent à un moment important pour Guingamp, qui cherche à confirmer son redressement après plusieurs semaines compliquées.

Amine Hemia présent, Vimoj Muntu encore en reprise

Autre information rassurante : Amine Hemia était bien présent à l’entraînement lundi. Le meneur de jeu guingampais avait pourtant un rendez-vous médical à Rennes en début d’après-midi pour une dernière visite de contrôle concernant son poignet.

Sa présence à la séance constitue un bon signal pour l’EAG à l’approche du rendez-vous face aux Stéphanois.

En revanche, Vimoj Muntu devra encore patienter. Le latéral gauche poursuit actuellement sa phase de reprise et son retour à l’entraînement collectif est attendu la semaine prochaine.

Sa participation à la rencontre de samedi paraît donc compromise, même si aucune annonce définitive sur le groupe n’a encore été communiquée.

L’ASSE face à un adversaire qui retrouve des forces

Ces nouvelles interviennent après une victoire importante pour Guingamp. Face à Clermont, les hommes de Sylvain Ripoll ont montré un visage plus convaincant, notamment dans l’engagement et la discipline défensive.

Leur entraîneur avait d’ailleurs insisté sur ce point après la rencontre, saluant une équipe compacte, disciplinée et capable de fournir les efforts nécessaires pour conserver son avantage.

Face à l’ASSE, Guingamp devra toutefois élever encore son niveau de jeu. Les Stéphanois restent sur huit victoires en dix rencontres et possèdent l’une des attaques les plus redoutables du championnat.

Les prochains entraînements permettront de préciser la disponibilité de Chamakh, Ott et Nlandu pour samedi. Une chose est certaine : après avoir retrouvé de la confiance à Clermont, l’EAG récupère progressivement des forces avant de défier les Verts.

Sources : Ouest-France

ASSE : Guingamp retrouve des couleurs avant de recevoir les Verts