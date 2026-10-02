L’ASSE n’était pas la seule formation de Ligue 2 sur le pont ce vendredi. Alors que les Verts ont largement dominé le FC Sion (5-1) à L’Étrat, plusieurs de leurs concurrents ont également profité de la trêve internationale pour disputer une rencontre amicale. Metz et Annecy ont notamment fait le plein de confiance, tandis que Reims a vécu une matinée beaucoup plus compliquée. Tour d’horizon avant la reprise du championnat.

Leader de Ligue 2 après sept journées avec 16 points, l’ASSE possède deux longueurs d’avance sur le Red Star et trois sur Reims. Derrière, Montpellier compte 12 points tandis que Metz, Nancy, Annecy et Sochaux suivent avec 10 unités.

Dans ce contexte, la longue coupure internationale constitue une période importante pour conserver du rythme. Plusieurs concurrents des Stéphanois ont donc choisi, comme l’ASSE, de programmer une opposition amicale.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Metz réussit la première de Proment

Le changement d’entraîneur n’a pas perturbé Metz. Pour la première de Grégory Proment sur le banc, les Grenats se sont imposés 3-2 face à Strasbourg, pourtant huitième de Ligue 1.

Jessy Deminguet, Ibou Sané et Morgan Bokele, sur penalty, ont inscrit les trois buts messins à La Meinau. Une première réussie pour Proment avant le retour à la compétition des Grenats, programmé le 12 octobre à Dijon. Texte collé

Cinquième de Ligue 2 avec 10 points, Metz reste ainsi au contact du groupe de tête avant la reprise.

Reims lourdement battu par Anderlecht

La matinée a été beaucoup moins agréable pour Reims, actuellement troisième et premier poursuivant de l’ASSE derrière le Red Star.

Les Rémois se sont inclinés 3-0 face à Anderlecht au Lotto Park. Mené 2-0 dès la pause, le Stade de Reims n’est pas parvenu à inverser la tendance malgré les nombreux changements effectués en seconde période. Ndao a inscrit le troisième but belge à la 75e minute. Texte collé

Une lourde défaite sans conséquence comptable, mais qui contraste forcément avec la démonstration réalisée par les Verts contre Sion.

Annecy s’impose également

Autre formation actuellement positionnée dans la première moitié du classement, Annecy a également connu la victoire. Les Haut-Savoyards ont dominé le Servette FC (2-1). Rambaud et Sahi Dion sont annoncés comme les deux buteurs annéciens. Texte collé

Avec 10 points après sept journées, Annecy occupe actuellement la septième place de Ligue 2 et reste à six longueurs de l’ASSE.

ASSE – Sion : les buts des Verts en images

Sochaux renverse Neuchâtel avant la reprise

Autre concurrent de l’ASSE dans le haut du classement, Sochaux a également connu la victoire durant cette trêve internationale. Face à Neuchâtel Xamax, les Doubistes ont pourtant été surpris dès la 7e minute par Ambrose. Noah Kotto Kotto a remis les deux équipes à égalité à la 23e, de la tête sur corner. Il a ensuite fallu attendre la seconde période pour voir le FCSM faire la différence. Tout juste entré en jeu, Kapit Djoco a parfaitement exploité un long service de Vitelli pour tromper le gardien suisse d’un ballon piqué à la 68e et offrir le succès aux siens (2-1). Une opposition globalement positive pour Sochaux, actuellement huitième de Ligue 2 avec 10 points, malgré une inquiétude : Victor Lobry est sorti en boitant après s’être blessé au genou gauche à un peu moins de vingt minutes du terme.

L’ASSE et Le Havre font le spectacle

Du côté de L’Étrat, les Verts ont donc parfaitement rempli leur mission en s’imposant 5-1 contre le FC Sion. Jakob Breum et Thierno Ballo ont chacun inscrit un doublé, tandis que João Ferreira a également trouvé le chemin des filets.

Une autre formation a particulièrement fait parler sa puissance offensive ce vendredi : Le Havre. Les Normands, actuellement pensionnaires de Ligue 1, ont écrasé Boulogne-sur-Mer 6-1. Josh Maja a signé un triplé, complété par des réalisations de Kaïto Mizuta, Ismaïl Bouneb et Ally Samatta. Texte collé

Pour l’ASSE, cette opposition face à Sion aura surtout permis de donner des minutes à des joueurs moins utilisés et à plusieurs jeunes tout en retrouvant le chemin de la victoire. Après la défaite à Dunkerque (2-1) et le nul à Metz (2-2), les hommes de Ian Cathro peuvent désormais se tourner vers la reprise.

Les Verts accueilleront Rodez le samedi 10 octobre à Geoffroy-Guichard avec l’objectif de conserver leur place de leader de Ligue 2.