Après onze journées, la Ligue 2 a terminé son premier tiers de saison. De quoi faire un premier bilan global, avec l’ASSE en tête du championnat. Spécialisé dans l’actualité des transferts, Transfermarkt a mis à jour sa liste des joueurs avec la meilleure valeur marchande, avec cinq Stéphanois.

L’ASSE reste bien représentée parmi les joueurs les mieux valorisés de Ligue 2 ! Après onze journées, soit un premier tiers du championnat, le site spécialisé Transfermarkt a mis à jour sa liste de joueurs avec la meilleure valeur marchande. Quatre joueurs de l’effectif stéphanois figurent dans le top 16 du championnat. Une présence qui illustre le bon début de saison des Verts, leaders malgré la gifle reçue à Guingamp (3-0), le week-end dernier.

L’ASSE peut attendre plus de Davitashvili

En tête des joueurs de Ian Cathro placés dans le classement, on retrouve Zuriko Davitashvili, évalué à 12 millions d’euros. À 25 ans, l’international géorgien occupe la deuxième place du classement général, juste derrière Tylel Tati, le jeune défenseur du FC Nantes estimé à 15 millions d’euros. Une place qui rappelle que le n° 22 de l’ASSE a été élu meilleur joueur du championnat, la saison dernière. Un rang qui, aussi, peut laisser les observateurs dans l’attente de lignes statistiques plus importante de la part du Géorgien. Alternant le temps de jeu avec Ballo et Cardona, il n’en est qu’à un but et deux passes décisives.

Derrière lui, Kévin Pedro atteint les 10 millions d’euros. À seulement 20 ans, le joueur formé à L’Étrat partage la quatrième place avec Martial Tia, le milieu offensif du Stade de Reims. Une récompense après le début de saison XXL du néo-international de la République démocratique du Congo, exceptionnel autant comme latéral droit que comme central ou défenseur gauche lorsqu’il est amené à compenser une absence.

Boakye, Ballo et Breum complètent le contingent de l’ASSE

L’ASSE compte également deux éléments offensifs évalués à 6 millions d’euros : Thierno Ballo et Augustine Boakye. À 24 et 26 ans, les deux joueurs occupent une place intéressante dans ce classement. Pas étonnant pour le second, étincelant depuis le début de saison avec six buts et trois passes décisives. Son ancien coéquipier du côté de Wolfsberger (Autriche) n’est pas en reste, avec cinq buts et deux passes décisives.

Enfin, Jakob Breum complète la représentation stéphanoise avec une valeur marchande estimée à 5 millions d’euros. À 22 ans, le milieu offensif figure dans un groupe de six joueurs évalués à ce montant. Acheté 2,2 millions d’euros, le Danois est immédiatement entré dans le coeur du public stéphanois, qui peut parfois se demander ce qu’un tel joueur fait en Ligue 2.

Le top des PLUS GROSSES VALEURS en Ligue 2 ! 💰 ✨ 🇨🇵 Tylel Tati (18 ans – Nantes) : 15M€

🇬🇪 Zuriko Davitashvili (25 ans – ASSE) : 12M€

🇨🇵 Believe Munongo (16 ans – Metz) : 10M€

🇲🇱 Martial Tia (19 ans – Reims) : 10M€

🇨🇩 Kévin Pedro (20 ans – ASSE) : 10M€

🇸🇳 Pape Moussa Fall (22 ans – Metz) : 9M€

🇨🇵 Louis Leroux (20 ans – Nantes) : 7M€

🇨🇵 Johann Lepenant (24 ans – Nantes) : 6M€

🇦🇹 Thierno Ballo (24 ans – ASSE) : 6M€

🇬🇭 Augustine Boakye (26 ans – ASSE) : 6M€

🇨🇵 Laciné Megnan-Pavé (16 ans – MHSC) : 5M€

🇲🇱 Seydou Dembélé (18 ans – Reims) : 5M€

🇨🇵 Dehmaine Tabibou (21 ans – Nantes) : 5M€

🇨🇮 Yaya Fofana (22 ans – Reims) : 5M€

🇩🇰 Jakob Breum (22 ans – ASSE) : 5M€

🇨🇲 Samuel Kotto (23 ans – Reims) : 5M€ Toujours autant de talent dans ce championnat, qui voit éclore de supers joueurs chaque saison ! 🤩 (Estimations : Transfermarkt) — Footballogue (@Footballogue) November 3, 2026

Au total, les cinq Stéphanois cumulent une valeur marchande estimée à 29 millions d’euros. Un chiffre qui place l’ASSE parmi les clubs bien représentés dans ce classement, même si ces estimations restent indicatives et ne correspondent pas nécessairement aux montants qu’un club pourrait obtenir lors d’un transfert.

Nantes en tête, Reims et Metz bien présents

Dans le reste du classement, le FC Nantes, malgré son début de saison très délicat, place quatre joueurs dans ce top 16. Tylel Tati est en tête, valorisé à 15 millions d’euros bien qu’il n’a plus joué depuis la deuxième journée et son énorme erreur à Laval. Le Stade de Reims se distingue également avec quatre représentants, tandis que le FC Metz en compte deux.