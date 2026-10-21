Futur adversaire de l’ASSE, le 31 octobre, Guingamp traverse une période sportive très délicate. Avec deux victoires au compteur cette saison, les Bretons réfléchissent à se séparer de leur entraîneur, Sylvain Ripoll.

La situation se complique sérieusement pour Guingamp. Adversaire de l’ASSE lors de la 11e journée, le 31 octobre, le club breton est en grande difficulté. 13es de Ligue 2 avec huit points, les Costarmoricains restent sur trois défaites consécutives. Surtout, il pourrait bientôt opérer à un changement majeur.

Trois défaites consécutives pour Guingamp

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Sylvain Ripoll serait aujourd’hui proche de la sortie. Arrivé en 2024, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs ne semble plus trouver les mots pour redresser la barre guingampaise. Depuis le mois d’août, les Guingampais n’ont remporté que deux rencontres. Plus largement, ils ne comptent que trois victoires sur leurs 18 derniers matchs. Des statistiques qui interrogent forcément la direction du club, alors que les ambitions étaient de repartir sur de meilleures bases après une saison dernière déjà décevante, conclue à la 13e place.

Durant l’été, plusieurs renforts avaient pourtant rejoint l’effectif, parmi lesquels Teddy Averlant, Tom Ducrocq, Jeovanni Dianganga, Samir Ben Brahim et Brandon Bokangu. Des arrivées qui, pour le moment, ne suffisent pas à offrir des résultats à l’EAG.

Plusieurs pistes déjà étudiées par le futur adversaire de l’ASSE

Toujours selon Foot Mercato, Sylvain Ripoll aurait lui-même évoqué la possibilité de laisser sa place après la défaite concédée à Nancy (1-0), le 12 octobre et alors que les Guingampais étaient à 11 contre 10. Plusieurs profils auraient par ailleurs déjà été proposés aux dirigeants bretons. En échec à Nantes, où il a été débarqué après trois journées, Michel Der Zakarian, est une piste suivie. Stéphane Le Mignan et Bruno Irlès, anciens techniciens de Metz et Bordeaux aussi.

En interne, Jean-Baptiste Le Bescond, actuel directeur du centre de formation, bénéficierait également d’une certaine considération. Tout comme Guillaume Allanou, ancien entraîneur de Saint-Brieuc et duquel il est resté directeur sportif. Pour l’ASSE, cette situation mérite donc d’être suivie, les Verts se déplaçant à Roudoudou fin octobre. Reste désormais à savoir si Sylvain Ripoll sera présent pour défier l’équipe de Ian Cathro.