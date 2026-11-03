Parti de l’ASSE, Anthony Briançon connaît une période heureuse sous les couleurs du Pau FC. L’ancien capitaine stéphanois vient d’enchaîner cinq victoires consécutives avec Pau, une première dans l’histoire du club béarnais en Ligue 2. Après un succès à Metz (3-1), Pau s’est même installé provisoirement sur le podium. Dans les colonnes de Sud Ouest, le défenseur revient sur cette spectaculaire.

Il avait quitté Saint-Étienne après avoir porté le brassard de capitaine des Verts. Quelques mois plus tard, Anthony Briançon retrouve les premiers rôles en Ligue 2, cette fois avec le Pau FC.

Vendredi, les Palois ont signé leur cinquième victoire consécutive en championnat en s’imposant sur la pelouse de Metz (1-3). Une série historique pour le club, qui lui permet de se mêler à la lutte dans le haut du classement.

Une situation presque inimaginable quelques semaines plus tôt, lorsque Pau cherchait encore à s’éloigner de la zone dangereuse.

ASSE : Anthony Briançon retrouve le sourire à Pau

Interrogé par Sud Ouest, l’ancien défenseur stéphanois explique que cette série positive a commencé avec une rencontre charnière face à Dunkerque.

« La Ligue 2 est un championnat où il est important de faire des séries pour exister. »

Avant ce premier succès, le groupe palois s’interrogeait encore sur la direction que prendrait sa saison. La victoire contre Dunkerque (2-0) a finalement servi de déclic.

Briançon souligne l’importance de la longue trêve internationale et du stage organisé au Portugal. Avec un effectif profondément renouvelé, Pau avait besoin de temps pour construire des automatismes.

Les deux succès amicaux face aux U18 portugais (4-0) et à Toulouse (3-2) ont permis de renforcer la confiance du groupe avant la reprise du championnat.

Le capitaine palois estime que cette période de travail a été déterminante pour améliorer la cohésion et la solidité collective de son équipe.

« Dans le foot, on ne nous laisse pas beaucoup de temps »

Anthony Briançon est également revenu sur les critiques qui accompagnaient les premières semaines de compétition du Pau FC.

Pour l’ancien capitaine de l’ASSE, les difficultés étaient presque inévitables compte tenu des nombreux changements intervenus durant l’été.

« Le problème, pour un groupe qui se reconstruit comme le nôtre, c’est qu’il faut du temps. Malheureusement, dans le foot, on ne nous en laisse pas beaucoup. »

Le défenseur comprend les interrogations suscitées par les premières prestations de son équipe.

« Je peux comprendre les critiques du début de saison, notamment sur le fond de jeu et le groupe en lui-même, mais il était évident que tout arriverait petit à petit. »

Un discours qui rappelle combien la patience peut être déterminante dans la construction d’un collectif. Briançon considère d’ailleurs que le stage au Portugal a permis à Pau de véritablement terminer sa préparation estivale.

Un ancien Vert sur le podium, mais sans s’enflammer

Malgré les cinq victoires consécutives et cette présence provisoire sur le podium, Anthony Briançon refuse de revoir les ambitions paloises à la hausse.

Le capitaine rappelle que l’objectif du club reste le maintien et qu’il serait prématuré de se projeter vers une éventuelle montée.

« Je ne sens pas du tout un groupe qui s’enflamme et vise d’autres objectifs qui ne sont pas les nôtres pour le moment. »

Le défenseur apprécie également que les performances paloises ne provoquent pas encore une exposition médiatique excessive.

« Pour l’instant, dans les médias, pas grand monde ne s’occupe de nous et c’est tant mieux. »

Avant de conclure avec un appel à l’humilité : « Il n’y a aucune “enflammade” à avoir parce qu’il y a cinq matchs, on ne parlait pas de tout ça. »

Pour Anthony Briançon, cette série représente une belle revanche après son départ de l’ASSE. Désormais capitaine d’une équipe paloise en pleine confiance, l’ancien Stéphanois s’affirme comme l’un des cadres d’un collectif qui bouscule la hiérarchie de Ligue 2.

Et si Pau conserve cette dynamique, les Verts pourraient bien retrouver leur ancien capitaine parmi leurs concurrents directs dans la course aux premières places.