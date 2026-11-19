Bien que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 aient observé une pause ce week-end, la commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi. L’actualité disciplinaire se déplace cette fois des pelouses vers les tribunes, où plusieurs animations d’envergure ont attiré l’attention des observateurs et des autorités.

Quelques semaines seulement après la décision de fermer le Kop Nord pour trois matchs, la Ligue de Football Professionnel s’est saisie de nouveaux dossiers brûlants qui risquent de peser lourd dans les prochaines semaines.

Du côté de l’ASSE, le craquage de fumigènes orchestré par les Green Angels lors de la rencontre entre les Verts et Laval faisait craindre une éventuelle sanction. Ces impressionnantes séquences pyrotechniques, bien que marquant la vie des supporters stéphanois, ne manquent jamais d’attirer les foudres de la commission de discipline.

Le club stéphanois retenait donc son souffle, craignant de nouvelles mesures de fermetures de tribunes ou des sanctions financières alourdies après les précédents déjà lourdement payés début novembre. Le verdict est tombé avec la fermeture pour un match avec sursis du Kop Sud, qui sera donc ouvert lors des prochaines réceptions.

Après l’ASSE, un trente-cinquième anniversaire fêté au PSG

La capitale n’est pas en reste puisque les supporters parisiens ont également animé les débats à l’occasion de la réception de Troyes. Le virage Auteuil a choisi cette affiche pour célébrer en grande pompe son trente-cinquième anniversaire, donnant lieu à des festivités visuelles d’ampleur qui ont illuminé les tribunes du Parc des Princes.

La commission de discipline de la LFP s’est penchée donc sur ces différents débordements festifs pour fixer les sanctions. Entre récidives et mesures conservatoires, les supporters et les directions des clubs concernés attendent avec beaucoup d’appréhension les arbitrages rendus par les instances, alors que la question de la gestion des tribunes et de la sécurité pyrotechnique reste plus que jamais au cœur des tensions du football français.

Les autres décisions de la LFP de cette semaine

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers liés aux tribunes. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :

« 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Le Mans FC – AS Monaco du dimanche 8 novembre 2026.

Comportement de M. Mamadou COULIBALY, joueur professionnel de l’AS Monaco.

Saisie par le Conseil National de l’Ethique de la FFF, la Commission a prononcé un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 24 novembre 2026 à 00h00.

EXCLUSIONS





LIGUE 2 BKT

12ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – FC Nantes du samedi 7 novembre 2026.

Exclusion de M. Luis DE SOUSA, Directeur Sportif du Pau FC.

Cinq matchs de suspension ferme dont un match déjà purgé, et trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

POLICE DES TERRAINS





LIGUE 1 McDONALD’S

10ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes du samedi 7 novembre 2026.

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Auteuil du Parc des Princes.

La sanction prend effet immédiatement.

9ème journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – AJ Auxerre du dimanche 1 novembre 2026.

Comportement des supporters du RC Strasbourg Alsace : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Ouest du stade de la Meinau.

La sanction prend effet à partir du mardi 24 novembre 2026 à 00h00. »