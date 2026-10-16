Les maillots de plusieurs équipes auront une drôle d’allure ce week-end. Quatre rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été retenues pour une opération de sensibilisation qui se verra jusque dans le dos des joueurs.

Les supporters vont peut-être regarder leur écran à deux fois. Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, certains joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 porteront des maillots aux flocages volontairement flous. Aucun réglage à faire sur la télévision : cet effet a été prévu pour attirer l’attention du public.

La LFP a présenté jeudi une campagne baptisée « Le Floot », menée avec Essilor et les clubs participants. Dans le prolongement de la Journée mondiale de la vue, organisée le 8 octobre, cette opération doit inciter les supporters à faire contrôler leur vue auprès d’un professionnel de santé.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Quatre matchs avec des flocages flous en Ligue 1 et en Ligue 2

Le premier rendez-vous aura lieu dès ce vendredi soir, lors de la réception de Toulouse par Le Mans. Metz et Sochaux prendront le relais samedi après-midi, avant deux affiches de Ligue 1 dimanche.

Voici les quatre rencontres concernées :

Le Mans–Toulouse : vendredi 16 octobre à 20 h 45, sur Ligue 1+.

: vendredi 16 octobre à 20 h 45, sur Ligue 1+. Metz–Sochaux : samedi 17 octobre à 14 h, sur beIN SPORTS 3.

: samedi 17 octobre à 14 h, sur beIN SPORTS 3. Paris FC–Rennes : dimanche 18 octobre à 17 h 15, sur Ligue 1+.

: dimanche 18 octobre à 17 h 15, sur Ligue 1+. Lyon–Nice : dimanche 18 octobre à 20 h 45, sur Ligue 1+.

Les flocages ne seront pas les seuls éléments concernés. Les écrans géants, les panneaux LED et les arches d’entrée des joueurs reprendront également le principe du flou. Des publications sur les réseaux sociaux accompagneront l’opération, relayée à l’antenne par Ligue 1+ et beIN SPORTS.

Avec une question adressée aux spectateurs comme aux téléspectateurs : « Et moi, est-ce que je vois bien ? »

Des animations aussi autour des stades

À Lyon, des jeux et des animations seront proposés sur le parvis avant la rencontre contre Nice. Plusieurs créateurs de contenu participeront également à l’opération.

Le Paris FC accueillera, de son côté, l’équipe de cécifoot de Saint-Mandé pour faire découvrir cette pratique et proposer une initiation au braille. Le club parisien lancera aussi un dispositif d’audiodescription avec ASA France, destiné à faciliter le suivi des rencontres à Jean-Bouin.

Cette campagne prolonge une première opération organisée en 2025 avec Auxerre, lors d’un match contre Lens. Cette fois, huit clubs participeront à ce week-end de sensibilisation.