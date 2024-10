Ce mardi 8 octobre, avaient lieu un rassemblement dans le cadre des journées de l'arbitrage. L'occasion pour les arbitres de Ligue 1, une fois n'est pas coutume, de s'exprimer et de livrer leur sentiment sur leur rôle et l'image qu'ils ont auprès du public. François Letexier (35 ans), ainsi que Jérôme Brisart (38 ans), ont pris la parole... le premier pour dénoncer les critiques à charge, le second pour ironiser sur le niveau des arbitres français...

François Letexier, a arbitré son premier grand match face à... l'ASSE ! C'était à l'occasion de la finale de la coupe Gambardella jouée face à Nice le 28 avril 2012 (défaite de l'ASSE par 2 buts à 1).

En janvier 2016, François Letexier est promu Arbitre Fédéral 1 et dirige son premier match de Ligue 1 lors de la rencontre entre Montpellier et Caen. À 26 ans, il devient ainsi le plus jeune arbitre de l’histoire à officier en Ligue 1, battant le record précédemment détenu par Clément Turpin, qui avait également 26 ans lors de son premier match en 2008. Le 1er janvier 2017, Letexier franchit un nouveau cap en devenant le plus jeune arbitre français à l'échelle internationale en obtenant le statut d’Arbitre International FIFA. Une précocité qui fait de François Letexier un arbitre qui appartient au paysage de la Ligue 1. Evidemment sous le feu des projecteurs lors de certaines rencontres, il revient, sur RMC Sport, sur les critiques dont lui et le corps arbitral sont parfois victimes...

François Letexier : "On juge toujours à charge"

"Il y a ce fameux adage qui dit que nul n'est prophète en son pays. Si cet adage a été créé, c'est certainement qu'il a une part de vérité. Le championnat domestique, c'est un championnat aussi de long terme. Ce sont des matchs toutes les semaines qui reviennent. L'année dernière, j'ai fait peut-être 16 matchs de ligue un. Il y en a un qui s'est mal passé. Aujourd'hui, la seule chose que les gens retiennent, c'est ce match-là. Et c'est là où j'ai fait parler dans la presse pendant une semaine.

À chaque fois que je sortais du match en faisant une prestation aboutie, bizarrement, je n'avais pas une ligne dans les médias. Donc, je pense quand même qu'effectivement, on juge toujours à charge l'arbitrage, ça, c'est un fait. Mais comme on juge toujours à charge, d'une manière générale dans la société, je pense qu'on a toujours, sur plein d'aspects, toujours un jugement plus négatif que positif. Donc l'arbitrage n'échappe pas à la règle."

François Letexier, arbitre de la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre, a tenu à souligner les performances des arbitres francophones. Selon lui, la présence de ses collègues au plus haut niveau européen démontre la qualité du travail accompli. "Si l'on regarde les chiffres, huit arbitres français étaient présents à l'Euro, dont deux en tant qu'arbitres principaux, Clément Turpin et moi-même. Aucune autre nation ne peut afficher un tel bilan", a-t-il affirmé.

Jérôme Brisart : "L'UEFA et la FIFA nous font confiance"

De son côté, Jérôme Brisard explique, non sans user d'un ton ironique : "L'UEFA et la FIFA nous font confiance. Je discute presque tous les jours avec des arbitres étrangers. En Espagne, ils ont les plus mauvais, en Angleterre aussi, et donc, en France, nous avons forcément les pires."

Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, Jérôme Brisart avait déclenché une polémique suite à une intervention musclée de Dante, le Niçois, sur Hakimin le Parisien. Alors que le défenseur du GYM aurait sûrement mérité un jaune, ce sont finalement Hakimi et Marquinhos, son capitaine, qui sont repartis avec une biscotte... Le genre de situations dont se souviennent les supporters et les observateurs, oubliant peut-être parfois le reste de la rencontre...