Son nom a longtemps circulé autour du banc stéphanois. Toujours sans club depuis la fin de son aventure au Celtic, Wilfried Nancy vient de prendre une décision qui ferme une nouvelle piste en France. Une occasion de retrouver la Ligue 1 qu’il n’a pas souhaité saisir.

Les supporters de l’ASSE connaissent bien son nom, même s’ils ne l’ont jamais vu s’installer sur le banc de Geoffroy-Guichard. À plusieurs reprises, Wilfried Nancy a figuré parmi les entraîneurs évoqués pour prendre les commandes des Verts. Son parcours en Amérique du Nord et son football offensif avaient notamment attiré l’attention au début de l’ère Kilmer.

Depuis, les chemins ont divergé. Saint-Étienne avance aujourd’hui avec Ian Cathro, tandis que le technicien franco-canadien cherche un nouveau projet après son passage au Celtic. Une possibilité vient pourtant de se présenter. Nancy a choisi de la décliner.

Wilfried Nancy refuse le banc du Havre

Selon les informations publiées par Sacha Tavolieri ce 10 novembre, Wilfried Nancy a refusé une proposition du Havre pour prendre les commandes de l’équipe première. Le journaliste précise que l’ancien entraîneur du Celtic avait été contacté par le club normand, sans détailler les raisons de son refus.

Le contexte est particulièrement difficile au HAC. Après le départ de Didier Digard, Jaïr Karam assure l’intérim. Les Havrais restent sur une défaite contre Lorient (0-2) et occupent la dernière place de Ligue 1 avec seulement deux points. La recherche d’un entraîneur se poursuit donc dans l’urgence.

Nancy ne découvrira donc pas le championnat de France sur le banc de sa ville natale. Il avait également figuré parmi les candidats étudiés par Strasbourg, où BlueCo avait finalement choisi Hugo Oliveira.

Une piste qui a longtemps fait parler à Saint-Étienne

Dans le Forez, l’intérêt pour Nancy fut réel il y a maintenant deux saisons. Dès octobre 2024, alors qu’Olivier Dall’Oglio dirigeait encore les Verts, des contacts avec l’entraîneur et son entourage avaient été évoqués. Nancy travaillait alors à Columbus, avec notamment Dylan Chambost dans son effectif.

Son profil correspondait à plusieurs ambitions affichées par les nouveaux dirigeants : développer les joueurs et installer une identité de jeu. Son engagement avec la franchise américaine compliquait toutefois la perspective d’un départ immédiat.

Son nom est revenu dans les dossiers stéphanois début 2026, lorsque la succession d’Eirik Horneland s’est précisée. L’Équipe le citait alors parmi les options encore étudiées, aux côtés notamment de Philippe Montanier et de Will Still.

L’histoire ne s’est jamais concrétisée avec l’ASSE. Elle ne commencera pas davantage au Havre. Pour Nancy, le retour sur un banc attendra encore, malgré cette nouvelle porte ouverte dans le football français.