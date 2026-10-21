La rivalité entre l’ASSE et l’Olympique Lyonnais ne s’arrête jamais, même lorsque les deux clubs évoluent dans des divisions différentes. L’OL vient de lancer « Super Coco », un jeu vidéo dans lequel Corentin Tolisso doit éviter les tacles de joueurs stéphanois. Une manière originale de chambrer le voisin ligérien, toujours présent dans l’esprit des Lyonnais.

L’OL invente un jeu vidéo pour chambrer l’ASSE

Le derby entre Saint-Étienne et Lyon se joue désormais aussi sur écran. Ce lundi 19 octobre, l’Olympique Lyonnais a officiellement présenté « Super Coco », un jeu d’arcade rétro mettant en scène son capitaine, Corentin Tolisso.

Le principe est particulièrement simple : le joueur incarne le milieu lyonnais et doit sauter pour éviter les tacles des Verts. L’objectif est de progresser le plus longtemps possible sans se faire arrêter. Une mécanique inspirée des jeux de plateforme classiques, avec une difficulté croissante puisque la vitesse augmente au fil de la partie.

Sur son site officiel, l’OL présente ainsi le concept :

« Avec “Super Coco”, prenez les commandes de Corentin Tolisso dans un jeu rétro où réflexes et timing seront vos meilleurs alliés ! Votre mission ? Esquiver les tacles assassins des Verts et aller le plus loin possible. »

L’ASSE toujours dans les pensées lyonnaises

L’initiative constitue évidemment un nouveau clin d’œil à la rivalité historique entre les deux clubs.

L’Olympique Lyonnais poursuit d’ailleurs sa présentation sur un ton provocateur :

« Le principe est simple : aidez notre capitaine à esquiver les tacles des Verts en sautant au bon moment. Mais attention, plus le temps passe, plus le jeu accélère… Saurez-vous tenir le rythme et battre les records ? »

Alors que l’ASSE évolue toujours en Ligue 2, les confrontations directes avec Lyon se font attendre. Cela n’empêche manifestement pas le club rhodanien d’entretenir la rivalité.

Les supporters peuvent découvrir le jeu directement sur le site officiel de l’OL. En attendant un éventuel retour du derby sur les pelouses de Ligue 1, les Lyonnais ont donc trouvé une autre façon de défier les Stéphanois.

Source : Olympique Lyonnais, 19 octobre 2026.