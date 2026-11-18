Deux clubs, deux divisions et deux dynamiques bien différentes. Alors que l’ASSE continue de remplir Geoffroy-Guichard malgré les sanctions qui frappent ses tribunes, l’OL connaît une baisse de fréquentation au Groupama Stadium. Les Verts dominent largement les affluences de Ligue 2, tandis que leur rival aurait perdu près de 9 000 spectateurs par rencontre. Contraste entre les deux voisins.

ASSE : le Chaudron écrase la concurrence en Ligue 2

La ferveur stéphanoise ne faiblit pas. Malgré une nouvelle fermeture du Kop Nord, Geoffroy-Guichard a accueilli 25 083 spectateurs lors de la victoire face à Laval (2-0).

Une affluence remarquable dans ces conditions, qui permet une nouvelle fois à l’ASSE de dominer très largement le classement des affluences de la journée.

À titre de comparaison, Nancy, deuxième meilleure affluence de cette douzième journée, a réuni 13 137 spectateurs face à Sochaux. Montpellier complète le podium avec 10 959 personnes contre Metz.

Les 25 083 spectateurs présents dans le Chaudron représentaient près de 34 % de l’affluence totale de la journée de Ligue 2, estimée à 74 677 spectateurs.

Autrement dit, plus d’un spectateur sur trois présent dans les stades de deuxième division ce week-end-là assistait à une rencontre de l’ASSE. Locomotive.

Près de 30 000 spectateurs de moyenne malgré les sanctions

Depuis le début de la saison, Geoffroy-Guichard affiche une moyenne de 29 943 spectateurs après six rencontres à domicile.

Un chiffre d’autant significatif sachant que plusieurs rencontres ont été disputées avec des tribunes fermées.

Lorsque le stade peut accueillir davantage de supporters, les affluences prennent une tout autre dimension : 39 315 spectateurs face à Montpellier, 37 462 contre Rodez et 37 310 contre Nantes.

Ces chiffres illustrent l’attachement du public stéphanois à son équipe, même en Ligue 2. Le Chaudron demeure un atout majeur pour le club dans sa quête de remontée parmi l’élite.

À Lyon, le Groupama Stadium et l’OL perdent du public

Non loin de là, la tendance rapportée concernant l’OL est bien différente.

Selon les chiffres communiqués sur la fréquentation du Groupama Stadium, le club lyonnais enregistrerait près de 9 000 spectateurs de moins par rencontre. Une baisse qui aurait entraîné environ 1,9 million d’euros de manque à gagner en billetterie sur les trois premières rencontres à domicile.

Une situation qui soulève plusieurs interrogations concernant l’attractivité des rencontres, le prix des places ou encore les conditions d’accès au stade.

Ces éléments ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d’identifier les raisons exactes de cette diminution.

ASSE – OL : une comparaison qui doit être nuancée

Le contraste est frappant, mais les deux situations ne sont pas directement comparables. L’ASSE évolue en Ligue 2 avec une dynamique sportive positive, tandis que l’OL dispute un autre championnat, dans une enceinte dont la capacité et le modèle économique sont différents.

Reste un constat : malgré la relégation et les fermetures partielles de tribunes, Saint-Étienne conserve une mobilisation populaire exceptionnelle pour son niveau de compétition.

En Ligue 2, le Chaudron continue de faire figure de référence. Et alors que Lyon voit sa fréquentation reculer, la fidélité du peuple vert constitue plus que jamais l’une des grandes forces de l’ASSE.