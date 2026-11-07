L’ASSE retrouve le stade Geoffroy-Guichard pour y défier le Stade Lavallois. Un rendez-vous capital dans la course au sommet où les Verts tenteront de tourner la page de leur dernier revers en Bretagne, face à un adversaire qui n’aime pas spécialement jouer dans le Chaudron.

Toujours solidement ancrés en tête du championnat de Ligue 2, les joueurs de l’ASSE viennent d’être lourdement freinés en s’inclinant 3-0 sur la pelouse de Guingamp, mettant un terme brutal à une série de trois succès consécutifs toutes compétitions confondues. Un sursaut d’orgueil est attendu à domicile pour aborder la Coupe de France ou partir en trêve sur une bonne note.

De son côté, le Stade Lavallois traverse une période pour le moins laborieuse. Actuels seizièmes avec 9 petits points au compteur, les Tangos peinent à trouver de la régularité. Malgré un bilan récent mitigé (deux défaites et deux nuls lors de leurs quatre sorties précédentes), les visiteurs débarquent dans le Forez après avoir renoué avec le succès en s’imposant face à Boulogne lors de la dernière journée. Les Mayennais ont fait le plein de confiance avant de venir dans le Chaudron.

Les Verts invincibles dans le Chaudron

À l’aube de nouveau déplacement face à l’ASSE, la statistique donne le tournis aux adversaires du soir. En 21 confrontations officielles disputées à Geoffroy-Guichard dans son histoire, le Stade Lavallois n’a jamais réussi à s’imposer sur la pelouse stéphanoise.

Le bilan historique à domicile pèse lourdement en faveur des Ligériens, qui comptent pas moins de 16 victoires pour seulement 5 matchs nuls face aux Tango. Une véritable anomalie statistique que les Verts auront à cœur de préserver pour maintenir leur suprématie historique dans leur antre.

Augustine Boakye pour soigner les maux de l’ASSE ?

La saison dernière, les supporters stéphanois avaient assisté à une confrontation poussive face aux Tango. L’ASSE avait parfaitement lancé les hostilités grâce à un penalty transformé par Zuriko Davitashvili dès l’entame de match.

Si les visiteurs avaient rapidement recollé au score grâce à une égalisation de Mamadou Camara, la réplique stéphanoise n’avait pas tardé à faire lever le Chaudron. Dans la foulée, Augustine Boakye avait délivré les siens d’un but magnifique dont il a le secret, offrant un succès étriqué mais précieux (2-1). La seconde période avait été bien plus poussive et les Verts ne s’étaient pas rassurés face à une équipe qui joue sa survie en Ligue 2.

Décisif face à Laval la saison dernière, Augustine Boakye est l’atout majeur sur lequel comptera le staff stéphanois pour panser les plaies de la déconvenue bretonne. Buteur à six reprises sur les huit dernières sorties, le Ghanéen s’affirme plus que jamais comme l’élément dynamiteur de l’attaque de l’ASSE.

Face à une défense lavalloise en souffrance depuis le début de saison, l’ASSE doit retrouver son efficacité offensive du début de saison pour gommer cette défaite face à l’EAG.