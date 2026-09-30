L’ASSE continue d’être largement représentée dans les sélections de jeunes durant cette trêve internationale. Après plusieurs convocations chez les Bleuets et dans les sélections africaines, deux nouveaux joueurs stéphanois vont quitter l’Étrat. Nathan Kasia et Lorik Vial ont été retenus avec l’équipe de France U18.

Le centre de formation de l’ASSE va tourner au ralenti pendant quelques jours. Plusieurs jeunes Verts ont en effet rejoint leur sélection respective.

Adam Baalal a été convoqué avec les U20 du Maroc, tandis qu’Oussama Benkou évoluera avec les U20 de l’Algérie. Ben Adam Kissoum a pour sa part été retenu avec sa génération d’âge en sélection algérienne.

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Les sélections françaises ont également largement puisé dans les rangs stéphanois. Fousséni Kaloga est concerné avec les U17 tricolores. Mylan Toty figure chez les U18, alors qu’Axel Dodote et Nadir El Jamali ont été convoqués avec l’équipe de France U20.

Une présence importante qui témoigne du nombre de jeunes internationaux actuellement présents dans les différentes catégories de l’ASSE.

ASSE : deux Stéphanois de plus avec la France

La liste des départs ne s’arrête toutefois pas là. Deux nouveaux pensionnaires de l’ASSE ont été appelés pour représenter la France durant cette trêve internationale.

Le défenseur Nathan Kasia et le gardien Lorik Vial ont été retenus avec l’équipe de France U18.

Les Bleuets vont profiter de ce rassemblement pour disputer une double confrontation face au Sénégal. La première rencontre est programmée ce vendredi 2 octobre. Les deux sélections se retrouveront deux jours plus tard, le dimanche 4 octobre.

Pour Kasia et Vial, ce rassemblement représente une nouvelle occasion de se montrer sous le maillot tricolore. Les deux Stéphanois connaissent déjà l’environnement des sélections nationales.

Kasia et Vial connaissent déjà Clairefontaine

Il ne s’agit en effet pas d’une première pour les deux jeunes joueurs de l’ASSE. Nathan Kasia comme Lorik Vial ont déjà eu l’occasion de connaître les joies d’une convocation avec les équipes de France de jeunes et de passer par Clairefontaine.

Cette nouvelle sélection leur permet donc de poursuivre leur parcours dans le giron fédéral. Elle vient également renforcer la présence stéphanoise au sein des différentes sélections pendant cette fenêtre internationale.

Au total, les Verts comptent ainsi plusieurs représentants chez les jeunes : Adam Baalal avec le Maroc U20, Oussama Benkou avec l’Algérie U20, Ben Adam Kissoum avec l’Algérie U17, mais aussi Fousséni Kaloga, Mylan Toty, Axel Dodote, Nadir El Jamali, Nathan Kasia et Lorik Vial dans les différentes équipes de France.