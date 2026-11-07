Sabri Sercu fait partie des jeunes joueurs prometteurs de l’ASSE. Né le 13 juin 2011, le milieu offensif franco-marocain poursuit sa progression au sein du centre de formation stéphanois. Surclassé en U17 National alors qu’il appartient encore à la catégorie U16, il commence à se faire une place importante dans son équipe. Portrait d’un joueur gaucher qui ne manque pas de qualités.

Arrivé très jeune à l’école de football de l’AS Saint-Étienne, Sabri Sercu a grandi dans le Forez. Il a franchi les différentes étapes de la formation stéphanoise, jusqu’à intégrer les groupes nationaux du club. Un parcours qui témoigne de sa progression et de la confiance accordée par ses éducateurs.

À seulement 15 ans, le jeune Vert découvre déjà les exigences d’une catégorie supérieure. Une étape importante dans son développement, alors que ses qualités techniques et sa capacité à faire des différences dans le secteur offensif attirent l’attention.

Sabri Sercu, un gaucher technique et décisif avec l’ASSE

Sabri Sercu possède un profil offensif intéressant. Son pied gauche constitue l’une de ses principales armes. Capable d’éliminer son adversaire direct, il sait également faire parler sa qualité de centre pour mettre ses partenaires dans de bonnes conditions.

Mais le jeune Stéphanois ne se contente pas de participer au jeu. Il sait aussi se montrer décisif. Lors de la dernière rencontre face à l’AS Saint-Priest (2-1), il a notamment inscrit l’un des deux buts stéphanois. Une réalisation qui illustre sa capacité à peser dans les rencontres.

Son potentiel est jugé particulièrement intéressant. À cet âge, la marge de progression reste évidemment importante. Mais ses qualités techniques, sa capacité à provoquer et son aisance avec le ballon lui permettent déjà de se distinguer.

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Des Interligues U15 à l’équipe U17 National : une progression remarquée

La progression de Sabri Sercu ne se limite pas aux performances réalisées avec l’ASSE. En avril 2026, le jeune Stéphanois a également été récompensé par une convocation avec la sélection de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

Du 7 au 10 avril, le Centre de Tola Vologe, à Lyon, accueillait le rassemblement Interligues U15G Elite. Deux joueurs de l’ASSE figuraient dans la sélection régionale : Sabri Sercu et Adam Charreyre. Une belle reconnaissance pour les deux jeunes joueurs du centre de formation.

Le Stéphanois a d’ailleurs profité de ce rendez-vous pour se distinguer. Lors de la victoire de la sélection régionale face à la Corse (3-0), le 9 avril, il a trouvé le chemin des filets. Une nouvelle illustration de ses qualités offensives, cette fois sous les couleurs de la sélection régionale.

Cette convocation s’inscrivait dans la continuité de son travail avec les équipes de jeunes de l’ASSE. Régulièrement appelé avec les U16 de Kevin De Jesus durant la saison 2025-2026, il a progressivement gagné en responsabilités.

Un joueur déjà installé chez les U17 de l’ASSE

La suite de son parcours confirme cette montée en puissance. Désormais utilisé avec les U17 Nationaux de David Le Moal, Sabri Sercu évolue régulièrement dans une catégorie supérieure à la sienne. Né en 2011, il doit composer avec des adversaires plus âgés et une intensité de jeu supérieure.

Un défi qu’il semble relever avec ambition. Son intégration dans le onze stéphanois lui permet de poursuivre son apprentissage au contact de joueurs plus expérimentés. Il apporte notamment de la percussion sur le côté gauche et représente une solution offensive intéressante pour son entraîneur.