En difficulté dans ce challenge des espoirs avec deux défaites en deux matchs contre Reims (0-1), puis contre Le Mans (0-2), les Verts voulaient obtenir un bon résultat pour cette troisième journée. Pour cela, ils affrontaient l’OGC Nice. Voici le résumé de la rencontre disputée ce mercredi à 13h en terres sudistes.

Sylvain Gibert s’est exprimé suite au bon point pris le week-end dernier contre Montpellier (1-1) : « J’avais demandé aux garçons de ramener des points de ce déplacement, c’est fait et c’est un bon point ! C’était un bon match de foot avec énormément d’intensité. Le but de Nils récompense les efforts de tout un groupe. L’équipe a été très solide, c’est un motif de satisfaction, comme l’investissement des garçons et le contenu proposé me satisfont vraiment. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Masse – Cheikh, Gueye Mourtada, Benkou, Jolivet – Depalle, Rised – Toty, Reynaud, Konte, Moulin.

Résumé de la rencontre

Avec un onze composé de plusieurs absences notables (Lavalée, Sonko, Dhaoui, Kasia, El Jamali…), les Verts ont fait confiance à leur jeune garde. Le premier acte est en faveur des stéphanois. Ils se créent d’ailleurs deux occasions chaudes qui auraient pu se convertir en but. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Le second acte prend une tournure favorable pour l’ASSE puisqu’un niçois est expulsé suite à une faute qui lui vaut un rouge direct. Les Verts vont ensuite profiter d’un cafouillage suite à un coup de pied arrêté pour marquer un premier but par l’intermédiaire de Mylan Toty suite à un service de Noah Moulin puis un second but par Etienne Mendy, opportuniste. Ils s’imposent 2-0 et s’offrent donc leur premier victoire de la saison en challenge des espoirs.

La prochaine rencontre se jouera à l’Etrat en championnat pour le compte de la 6e journée de national 2. Le match se jouera contre Espaly le dimanche 1 novembre 2026 à 15h.

Crédit photo : asse.fr