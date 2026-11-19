Qui sont les meilleurs buteurs de l’ASSE cette saison, toutes catégories confondues ? Des professionnels aux jeunes, en passant par les féminines, plusieurs joueurs et joueuses stéphanois se distinguent devant le but. Voici le classement général des buteurs de l’AS Saint-Étienne, ainsi que les classements détaillés par catégorie.
Les buts s’accumulent à tous les étages de l’AS Saint-Étienne. L’équipe professionnelle, la réserve, les U19, les U17 et les féminines alimentent chacun leur propre classement. Certains noms ressortent particulièrement, avec plusieurs joueurs qui affichent déjà un total conséquent.
Ce classement permet de réunir l’ensemble des réalisations recensées, sans distinction de catégorie, pour mesurer qui se montre le plus prolifique sous le maillot vert.
Le classement général des buteurs de l’ASSE
🏆 Classement des buteurs de l’ASSE
- Cardona – 6 buts
- Boakye – 6 buts
- Kaloga – 6 buts
- Ballo – 5 buts
- Tyler Isgrid – 4 buts
- Sonko – 4 buts
- Toty – 4 buts
- E. Mendy – 3 buts
- Kimpioka – 3 buts
- Breum – 3 buts
- Freychet – 3 buts
- Emini Zibi – 3 buts
- Aytone – 2 buts
- Kissoum – 2 buts
- Seydi – 2 buts
- Mbambi – 2 buts
- Reynaud – 2 buts
- O. Mendy – 2 buts
Classement établi à partir des buts recensés toutes catégories confondues.
Les joueurs et joueuses à une réalisation sont regroupés dans les classements détaillés ci-dessous.
Le haut du classement est particulièrement disputé. Trois joueurs se partagent la première place avec six réalisations : Cardona, Boakye et Kaloga. Le jeune Stéphanois Kaloga s’invite ainsi au niveau des joueurs de l’équipe professionnelle.
Juste derrière, Ballo et Mendy totalisent cinq buts. Sonko, Toty et Tyler Isgrid suivent avec quatre réalisations. Plusieurs joueurs comptent également trois buts, à l’image de Kimpioka, Breum, Freychet et Emini Zibi.
Le classement des buteurs des U17 de l’ASSE
Kaloga domine le classement des U17 avec six buts. Kimpioka complète le podium avec trois réalisations, tandis qu’un groupe de joueurs compte deux buts.
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Kaloga : 6 buts
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Kimpioka : 3 buts
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Aytone : 2 buts
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Kissoum : 2 buts
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Freychet : 2 buts
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Seydi : 2 buts
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Mnemoi : 1 but
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O. Mendy : 1 but
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Sercu : 1 but
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Dani : 1 but
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Thibaudat : 1 but
Le classement des buteurs des U19 de l’ASSE
Chez les U19, Emini Zibi prend la tête du classement avec trois buts. Toty et Mbambi suivent avec deux réalisations chacun.
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Emini Zibi : 3 buts
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Toty : 2 buts
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Mbambi : 2 buts
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Reynaud : 1 but
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Rised : 1 but
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Freychet : 1 but
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Fuleki : 1 but
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Akil : 1 but
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O. Mendy : 1 but
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Vibert : 1 but
Le classement des buteurs de la réserve (N2)
Sonko s’impose comme le meilleur buteur de la réserve stéphanoise avec quatre réalisations. Mendy le suit avec trois buts, tandis que Toty compte deux réalisations.
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Sonko : 4 buts
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Mendy : 3 buts (dont 1 en challenge des espoirs)
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Toty : 2 buts (dont 1 en challenge des espoirs)
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Reynaud : 1 but
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Rised : 1 but
Le classement des buteurs des féminines de l’ASSE
Tyler Isgrid est la joueuse la plus prolifique de ce classement avec quatre buts. Louna Belhout Achi suit avec deux réalisations.
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Tyler Isgrid : 4 buts
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Louna Belhout Achi : 2 buts
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Wissem Bouzid : 1 but
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Héloïse Mansuy : 1 but
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Rachel Corboz : 1 but
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Agathe Felden : 1 but
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Jafa Zufankova : 1 but
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Sarah Cambot : 1 but
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Inna Hlushchenko : 1 but
Le classement des buteurs de l’équipe professionnelle
Chez les professionnels, Cardona et Boakye se partagent la tête du classement avec six buts. Ballo complète le podium avec cinq réalisations.
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Cardona : 6 buts
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Boakye : 6 buts
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Ballo : 5 buts
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Breum : 3 buts
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Bernauer : 1 but
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Duffus : 1 but
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Csongvai : 1 but
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Davitashvili : 1 but
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Pedro : 1 but
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Old : 1 but
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Ferreira : 1 but
Au total, 88 buts sont recensés dans les différents classements communiqués, toutes catégories confondues. Un bilan qui permet de mettre en lumière la contribution de l’ensemble des équipes stéphanoises à la saison offensive du club.