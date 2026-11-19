Qui sont les meilleurs buteurs de l’ASSE cette saison, toutes catégories confondues ? Des professionnels aux jeunes, en passant par les féminines, plusieurs joueurs et joueuses stéphanois se distinguent devant le but. Voici le classement général des buteurs de l’AS Saint-Étienne, ainsi que les classements détaillés par catégorie.

Les buts s’accumulent à tous les étages de l’AS Saint-Étienne. L’équipe professionnelle, la réserve, les U19, les U17 et les féminines alimentent chacun leur propre classement. Certains noms ressortent particulièrement, avec plusieurs joueurs qui affichent déjà un total conséquent.

Ce classement permet de réunir l’ensemble des réalisations recensées, sans distinction de catégorie, pour mesurer qui se montre le plus prolifique sous le maillot vert.

Le classement général des buteurs de l’ASSE

🏆 Classement des buteurs de l’ASSE Cardona – 6 buts Boakye – 6 buts Kaloga – 6 buts Ballo – 5 buts Tyler Isgrid – 4 buts Sonko – 4 buts Toty – 4 buts E. Mendy – 3 buts Kimpioka – 3 buts Breum – 3 buts Freychet – 3 buts Emini Zibi – 3 buts Aytone – 2 buts Kissoum – 2 buts Seydi – 2 buts Mbambi – 2 buts Reynaud – 2 buts O. Mendy – 2 buts Classement établi à partir des buts recensés toutes catégories confondues.

Les joueurs et joueuses à une réalisation sont regroupés dans les classements détaillés ci-dessous.

Le haut du classement est particulièrement disputé. Trois joueurs se partagent la première place avec six réalisations : Cardona, Boakye et Kaloga. Le jeune Stéphanois Kaloga s’invite ainsi au niveau des joueurs de l’équipe professionnelle.

Juste derrière, Ballo et Mendy totalisent cinq buts. Sonko, Toty et Tyler Isgrid suivent avec quatre réalisations. Plusieurs joueurs comptent également trois buts, à l’image de Kimpioka, Breum, Freychet et Emini Zibi.

Le classement des buteurs des U17 de l’ASSE

Kaloga domine le classement des U17 avec six buts. Kimpioka complète le podium avec trois réalisations, tandis qu’un groupe de joueurs compte deux buts.

Kaloga : 6 buts

Kimpioka : 3 buts

Aytone : 2 buts

Kissoum : 2 buts

Freychet : 2 buts

Seydi : 2 buts

Mnemoi : 1 but

O. Mendy : 1 but

Sercu : 1 but

Dani : 1 but

Thibaudat : 1 but

Le classement des buteurs des U19 de l’ASSE

Chez les U19, Emini Zibi prend la tête du classement avec trois buts. Toty et Mbambi suivent avec deux réalisations chacun.

Emini Zibi : 3 buts

Toty : 2 buts

Mbambi : 2 buts

Reynaud : 1 but

Rised : 1 but

Freychet : 1 but

Fuleki : 1 but

Akil : 1 but

O. Mendy : 1 but

Vibert : 1 but

Le classement des buteurs de la réserve (N2)

Sonko s’impose comme le meilleur buteur de la réserve stéphanoise avec quatre réalisations. Mendy le suit avec trois buts, tandis que Toty compte deux réalisations.

Sonko : 4 buts

Mendy : 3 buts (dont 1 en challenge des espoirs)

Toty : 2 buts (dont 1 en challenge des espoirs)

Reynaud : 1 but

Rised : 1 but

Le classement des buteurs des féminines de l’ASSE

Tyler Isgrid est la joueuse la plus prolifique de ce classement avec quatre buts. Louna Belhout Achi suit avec deux réalisations.

Tyler Isgrid : 4 buts

Louna Belhout Achi : 2 buts

Wissem Bouzid : 1 but

Héloïse Mansuy : 1 but

Rachel Corboz : 1 but

Agathe Felden : 1 but

Jafa Zufankova : 1 but

Sarah Cambot : 1 but

Inna Hlushchenko : 1 but

Le classement des buteurs de l’équipe professionnelle

Chez les professionnels, Cardona et Boakye se partagent la tête du classement avec six buts. Ballo complète le podium avec cinq réalisations.

Cardona : 6 buts

Boakye : 6 buts

Ballo : 5 buts

Breum : 3 buts

Bernauer : 1 but

Duffus : 1 but

Csongvai : 1 but

Davitashvili : 1 but

Pedro : 1 but

Old : 1 but

Ferreira : 1 but

Au total, 88 buts sont recensés dans les différents classements communiqués, toutes catégories confondues. Un bilan qui permet de mettre en lumière la contribution de l’ensemble des équipes stéphanoises à la saison offensive du club.