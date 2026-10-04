Madi Gary, milieu de terrain de la génération 2009 de l’ASSE, poursuit sa progression chez les Verts. Arrivé au club en juillet 2024 en provenance de l’US Grigny, le jeune joueur s’est rapidement imposé comme un élément important de sa génération. Capitaine régulier en jeune, polyvalent et doté d’une vraie intelligence de jeu, il évolue cette saison avec les U19. Une saison particulièrement importante pour celui qui arrive dans sa dernière année de contrat aspirant.

Né le 13 avril 2009, Madi Gary appartient à cette génération 2009 qui nourrit de belles ambitions à l’ASSE. Avant de rejoindre le Forez, le milieu de terrain évoluait à l’US Grigny. Il avait alors déjà attiré l’attention d’Hamdane Karouni, qui a participé à son arrivée chez les Verts en juillet 2024.

Le jeune Stéphanois possède également une expérience intéressante dans le parcours de formation. Il a notamment connu l’INF Clairefontaine en U14 et U15. Un passage qui témoigne du potentiel identifié chez lui au cours de ses premières années.

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Madi Gary (ASSE), un milieu axial polyvalent

Pour mieux comprendre le profil de Madi Gary, il faut avant tout s’intéresser à son utilisation au milieu de terrain. Son ancien éducateur décrit un joueur capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu. Sentinelle devant la défense ou relayeur, il dispose d’une polyvalence intéressante pour la suite de sa formation.

« Madi est un milieu axial que nous avons utilisé sur les différents postes du milieu de terrain pour le developper », explique son ancien éducateur. C’est toutefois en relayeur aujourd’hui qu’il évolue le plus au sein du club. Un choix qui s’explique par plusieurs qualités bien identifiées.

Le jeune milieu possède notamment une bonne lecture du jeu. Il comprend les trajectoires, dispose d’un gros volume de jeu et anticipe les situations. Des qualités particulièrement précieuses lorsqu’il évolue dans le rôle de relayeur.

Madi Gary apprécie également le fait d’être disponible pour ses partenaires. Il n’hésite pas à demander le ballon, même lorsque l’adversaire exerce une forte pression. Cette capacité à jouer sous pression constitue l’un de ses principaux atouts.

Son ancien éducateur insiste notamment sur sa capacité à « sécuriser et faire progresser le jeu ». Un rôle dans lequel le Stéphanois semble particulièrement à l’aise. Sa maîtrise technique lui permet de ressortir proprement les ballons et d’offrir une solution à ses défenseurs.

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Un leadership déjà bien installé

Au-delà de ses qualités footballistiques, Madi Gary possède un autre atout important : son leadership. Durant sa formation, il a très régulièrement porté le brassard de capitaine. Une responsabilité qui traduit la place occupée par le milieu au sein de ses différents groupes.

Son ancien éducateur décrit ainsi un joueur « respecté par ses coéquipiers » et capable de prendre des responsabilités. Même lorsqu’il a été surclassé, Madi a conservé une place importante dans le collectif.

Cette dimension humaine semble également faire partie de son profil. Le jeune joueur est décrit comme un garçon « exemplaire, sérieux et bien éduqué ». Des qualités qui lui ont permis de conserver une influence positive au sein du vestiaire.

Cette capacité à fédérer pourrait être un élément important dans la suite de son parcours. À mesure qu’il avance dans les catégories, Madi Gary doit désormais transformer cette influence en véritable leadership sportif.

Un axe de progression clairement identifié

Si son profil présente de nombreux atouts, le milieu stéphanois doit encore franchir plusieurs paliers. Son principal axe de progression concerne notamment son influence offensive lorsqu’il évolue dans un rôle de relayeur.

Un travail qui doit lui permettre d’avoir davantage d’impact dans les trente derniers mètres. Cette marge de progression apparaît également dans ses statistiques offensives. Le jeune milieu n’est pas encore un joueur qui marque régulièrement ou délivre beaucoup de passes décisives (2 buts la saison dernière en U17 national).

Une saison importante avec les U19 de l’ASSE

Cette saison, Madi Gary évolue avec les U19 de l’ASSE. Et il occupe déjà une place importante dans le groupe de Frédéric Dugand.

Les chiffres illustrent cette situation. Le milieu compte cinq titularisations en cinq matchs et a disputé 404 minutes sur les 450 possibles. Une présence qui confirme son importance au sein de cette équipe.

Mais son intégration dans le groupe U19 n’est pas la seule marque de confiance reçue par le jeune Stéphanois. La saison dernière, alors qu’il évoluait encore avec les U17, il avait déjà participé à la préparation avec le groupe réserve de Sylvain Gibert.

Il avait également disputé plusieurs rencontres amicales (et le tournoi de Ploufragan U21 cet été) ainsi que des matchs de Challenge des Espoirs. Une expérience particulièrement intéressante pour un joueur de sa génération.

Ces apparitions lui ont permis de découvrir un niveau supérieur et de se confronter à des joueurs plus âgés. Une étape supplémentaire dans une progression qui l’a désormais conduit jusqu’aux U19.

La suite de la saison sera donc particulièrement observée. Madi Gary se trouve dans sa dernière année de contrat aspirant. L’ASSE prendra une décision concernant son avenir à l’issue de l’exercice.