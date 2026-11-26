Les jeunes de l’ASSE connaissent leur premier adversaire en Coupe Gambardella. Le tirage au sort du premier tour fédéral, effectué ce jeudi midi au siège de la Fédération Française de Football par Raymond Domenech, a réservé un déplacement au FC Vesoul aux Stéphanois. Une rencontre à leur portée pour débuter leur aventure dans la compétition.

Gambardella : un tirage favorable pour l’ASSE

Comme chaque saison, le premier tour fédéral marque l’entrée en lice des formations évoluant au niveau national. Au total, 128 équipes participeront à ce tour de la compétition, avec 64 rencontres programmées le dimanche 13 décembre.

Placés dans le groupe D lors du tirage au sort, les Stéphanois ont hérité du FC Vesoul, formation évoluant en Régional 2. Les jeunes Verts devront donc prendre la direction de la Haute-Saône pour tenter de décrocher leur qualification.

Si l’écart de niveau entre les deux formations place l’ASSE en position de favorite, les Stéphanois devront se montrer sérieux face à un adversaire qui aura à cœur de créer la surprise devant son public.

Les Verts veulent retrouver les sommets

La Coupe Gambardella occupe une place particulière dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Avec quatre sacres en 1963, 1970, 1998 et 2019, le club du Forez figure parmi les formations les plus titrées de la compétition. Les Stéphanois ont également disputé six autres finales.

La saison dernière, l’aventure avait tourné court pour les jeunes Verts. Après avoir franchi le premier tour fédéral, l’ASSE avait lourdement chuté face à l’AS Monaco (1-4) à domicile, dès les 32es de finale.

Cette nouvelle édition offre donc l’occasion à la formation stéphanoise de renouer avec les longs parcours en Coupe Gambardella. Un premier obstacle attend les Foréziens à Vesoul, le dimanche 13 décembre. En cas de qualification, ils connaîtront leur prochain adversaire le jeudi 17 décembre, selon le calendrier fédéral.