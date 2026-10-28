L’ASSE connaît un début de saison rêvé. Avec 25 points sur 30 possibles, les Verts pointent en tête du championnat de Ligue 2. La formation stéphanoise est notamment représentée dans cette équipe par Kévin Pedro. D’autres jeunes prennent aussi régulièrement place sur le banc. Quelles perspectives pour eux cette saison ?

Tous les jeunes joueurs ne connaissent pas l’ascension d’un Kévin Pedro. Le défenseur de l’ASSE, capable d’évoluer dans l’axe comme à droite, est indiscutable au sein du groupe d’Ian Cathro. Ce n’est pas le cas d’autres talents convoqués par le coach écossais et qui disposent de beaucoup moins de temps de jeu.

El Jamali, Kasia, Baallal et Dhaoui peu utilisés à l’ASSE

Plusieurs jeunes ont la chance d’être intégrés de manière régulière au groupe professionnel cette saison. Nathan Kasia et Adam Baallal, convaincants durant la préparation estivale, ont gagné leur place ces dernières semaines. Nadir El Jamali n’a lui plus quitté les feuilles de matchs depuis son retour de blessure. Quant à Elyes Dhaoui, il est présent dans le groupe depuis la trêve internationale, période où il a convaincu le staff.

Pour autant, ils ne disposent pas d’un temps de jeu conséquent avec l’équipe première de l’ASSE. Nadir El Jamali n’est entré qu’une seule fois avant le temps additionnel cette saison. C’était mi-septembre, contre Dunkerque (2-1). Nathan Kasia et Elyes Dhaoui ne comptent eux qu’une entrée (à la 80ème) contre Rodez sur les deux derniers mois. Enfin, Adam Baallal a effectué des entrées plus longues sous les ordres d’Ian Catrhro mais n’est pas rentré lors des deux dernières rencontres.

Ce manque de temps de jeu avec les professionnels n’est pas un problème en soit. Nadir El Jamali revient d’une très longue blessure et est apprécié de son entraîneur, qui a déjà assuré qu’il « pourrait devenir important » pour le club. Les trois autres joueurs découvrent la Ligue 2 cette saison.

Toutefois, des éléments de cet âge (entre 17 et 19 ans) ont besoin de jouer pour franchir un cap. Un temps de jeu qui, en temps normal, peut être trouvé en partie en réserve ou à l’occasion du Challenge des Espoirs. Et c’est là que la situation interroge. En octobre, aucun de ces quatre joueurs n’a disputé la moindre minute ni en National 2, ni en Challenge des Espoirs.

Rien d’alarmant à l’heure actuelle mais la situation ne pourra pas s’éterniser. Leur progression obligera l’ASSE à les faire jouer davantage. La Coupe de France, qui débutera en novembre pour les Verts, pourrait être un bon compromis…