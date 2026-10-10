Les U17 de l’ASSE affrontent le dauphin de ce championnat : l’OGC Nice. Auteur d’un début de saison quasi parfait, les aiglons se déplacent dans le Forez en ayant concédé leur première défaite de la saison la semaine dernière contre Saint-Priest (2-3). Un revers qui leur a fait perdre la première place au détriment du Nîmes Olympique. Résumé de ce choc donc disputé à l’Etrat ce jour à 13h.

Malgré la victoire de la semaine dernière contre la lanterne rouge Ajaccio (2-0), le coach stéphanois s’est montré peu convaincu par le contenu de la rencontre : « Nous n’avons pas été à la hauteur, en première mi-temps, des ingrédients que l’on souhaitait mettre : du jeu simple et de l’intensité. Nous sommes allés dans les duels, là où l’adversaire a su répondre, notamment dans les 1 contre 1. Dans le jeu de passe, nous aurions dû faire plus de différences. La deuxième période est plus conforme à ce que l’on souhaite faire, dans les positions et le jeu simple. Mais on n’a pas su être efficaces dans le dernier geste pour amplifier le nombre de buts et se mettre définitivement à l’abri. C’était un petit match de U17 National, nous attendons plus de nous-mêmes, mais je souligne le contexte particulier pour l’ensemble de mes joueurs, qui ont découvert pour la première fois un déplacement sur deux jours. C’est l’apprentissage. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Laugier – Fayolle, N. Mnemoi, Dagbo, Bufferne – Demassieux, Gobé, Thibaudat – Seydi, Aytone, Sidibé Kaloga.

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Sont entrés en jeu :

Résumé de la rencontre

Les Verts commencent parfaitement grâce à l’homme en forme de ce début de saison : Fousséni Kaloga Sidibé. L’international français U17 ouvre donc le score contre Nice dans ce choc. Les visiteurs vont égaliser juste avant la mi-temps grâce à un penalty. 1-1 à la pause.

Dès le retour des vestiaires, Isaac Seydi s’offre un numéro et permet à Maxime Thibaudat de marquer le second but stéphanois (2-1). Les aiglons n’ont pas dit leurs derniers mots et vont revenir puis passer devant à quelques minutes de la fin. Heureusement, Fousséni Kaloga va s’offrir un doublé et permettre aux Verts de ne pas perdre cette rencontre (3-3).

La semaine prochaine, les Verts de David Le Moal se déplaceront à Aubagne pour y affronter le SCAAB. Un déplacement délicat qu’il faudra négocier le dimanche 18 octobre à 15h.

Crédit photo : asse.fr