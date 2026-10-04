Les Verts se déplaçaient en Corse pour y affronter l’AJ Ajaccio. Les U17 de l’ASSE devaient remettre la marche en avant après avoir obtenu un point sur les deux derniers matchs. Résumé de la rencontre joué ce dimanche à 11h.

David Le Moal, le coach des U17 de l’ASSE, s’est exprimé sur le site officiel après le revers concedé contre l’AS Monaco lors de la dernière journée de championnat (0-2) : « De manière générale, on a été trop enfantins. En première période, on a vu de belles choses, mais on a pêché dans le dernier geste. En deuxième période, on a été moins bien et même en supériorité numérique, notre avantage ne s’est pas vu. On était trop scolaires, il manquait ce supplément d’âme. Il y a des moments où l’on doit faire plus ! »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Laugier – Dani, Diakhite, Dagbo – Bufferne – Gobe, Demassieux, Charreyre – Kimpioka, Aytone, Seydi.

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Sont entrés en jeu : Thibaudat, Balta.

Résumé de la rencontre

Dans cette rencontre où plusieurs joueurs jouaient avec le groupe U19, les U17 se présentent avec de nombreux U16 et un groupe amoindri. Le match commence de la meilleure des manières. En effet, Gibril Aytone ouvre le score apres un quart d’heure de jeu. De quoi se mettre dans les meilleures dispositions. D’autant que Izaya Kimpioka double la mise à la demi-heure de jeu. 2-0 et un scénario parfait puisque les deux équipes regagnent les vestiaires avec une balle de break pour les joueurs de David Le Moal. Le second acte est en gestion. Les Verts font de la gestion. Thibaudat et Balta entrent. Une première pour Idriss Balta en U17 national. Grâce à deux réalisations de U16, les Verts s’imposent et s’offrent une victoire précieuse.

La semaine prochaine, les Verts recevront Nice, le samedi 10 octobre à 13h à l’Etrat.

Crédit photo : asse.fr