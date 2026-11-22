La réserve de l’ASSE affrontaient le SBFC ce dimanche à 15h pour le compte de la 8e journée de championnat de national 2. Résumé du match joué à l’Etrat.

Sylvain Gibert s’est exprimé sur le site officiel à l’issue de la belle victoire des stéphanois à Cannet Rocheville (2-1) : « C’était un match plutôt agréable en termes de contenu, face à une équipe joueuse. À la mi-temps, j’ai demandé aux joueurs d’insister, que l’on n’en fasse pas moins que lors du premier acte, pour ne pas avoir de regrets. Pourtant on a plus de mal à revenir dans le match. Mais malgré le but encaissé, et c’est la grosse satisfaction du jour, les joueurs ont insisté, se sont reconcentrés, ont moins gaspillé. C’est une satisfaction sur l’état d’esprit, sur le fait de ne pas vouloir renoncer, et de tout faire pour aller chercher la victoire. Le mérite revient vraiment aux joueurs, il faut que cette bataille nous serve pour avancer sur la suite du championnat. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Colombet – Teillol, Gueye, Kasia, L. Traoré – Depalle, Baallal, Rised – Reynaud, Paalberg, Mendy.

Sont entrés en jeu : Benkou, Toty, Traore, Cheikh.

Résumé de la rencontre

En quête d’un troisième succès consécutif en National 2, les Verts ont rapidement pris le contrôle de la rencontre face à Beaucaire. Nils Rised, Lucas Reynaud et Étienne Mendy se sont illustrés offensivement, tandis qu’Adam Baallal a frôlé l’ouverture du score de la tête (38e). Malgré une première période dominée par les Stéphanois, Beaucaire a cru prendre l’avantage avant de voir son but refusé pour hors-jeu (41e).

Au retour des vestiaires, l’ASSE a concrétisé sa domination grâce à Mourtada Gueye, auteur d’une tête victorieuse sur corner (47e). Après avoir résisté aux tentatives adverses, les Verts ont définitivement scellé leur victoire sur un geste exceptionnel d’Étienne Mendy, qui a inscrit un lob de 50 mètres depuis la ligne médiane (82e). Une superbe réalisation pour conclure un succès maîtrisé (2-0).

🙂‍↔️ Le lob de 50 mètres d’Étienne Mendy pour valider le succès de la Réserve ! https://t.co/P4pgjzieZI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 22, 2026

La semaine prochaine, les stéphanois n’auront pas de compétitions officielles. Ils joueront ensuite le 5 décembre à Atlas Paillade pour un match de haut de tableau. La rencontre se jouera le samedi à 18h.

Sylvain Gibert ravi

« Il fallait faire abstraction du classement de l’adversaire et rester concentrés sur ce qu’on faisait de bien ces dernières semaines. C’est fait ! On a notamment été très bien pendant les trente premières minutes de jeu, avant de s’agacer et de s’impatienter un peu. Il fallait continuer et on a la chance de débloquer la situation rapidement au retour de la pause. Le bilan comptable est très bon et gagner trois matchs de suite, ce n’est pas rien. Il ne faut pas s’enflammer, mais tout ce qui est pris n’est plus à prendre. »

Crédit photo : asse.fr