Danaël Ndiaye va vivre une expérience internationale majeure. Le jeune défenseur de Bussy Saint-Georges, qui rejoindra prochainement le centre de formation de l’ASSE, va participer à la Coupe du Monde U15 avec l’équipe de France. Une nouvelle étape importante dans la progression du futur Vert.

Le parcours de Danaël Ndiaye continue de prendre une nouvelle dimension. Le jeune joueur de Bussy Saint-Georges va découvrir une compétition internationale particulièrement prestigieuse avec l’équipe de France U15. Direction Bakou, en Azerbaïdjan, pour la première édition de la Coupe du Monde et Festival U-15 organisée par la FIFA.

Pour le futur joueur de l’ASSE, cette expérience intervient alors qu’il poursuit sa formation au plus haut niveau. Le défenseur, né en 2012, a rejoint le Pôle Espoirs de Reims après avoir été repéré à Bussy-Saint-Georges. Il fait également partie des jeunes talents engagés avec les Verts, avec une arrivée prévue au centre de formation stéphanois à l’été 2027.

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Danaël Ndiaye, futur joueur de l’ASSE

L’ASSE avait officialisé en janvier 2025 la signature d’un accord de non-sollicitation avec Danaël Ndiaye et son coéquipier Saymon Massango. Les deux joueurs de Bussy-Saint-Georges avaient alors choisi de poursuivre leur progression avec la formation stéphanoise. Danaël Ndiaye évolue notamment au poste de latéral gauche et possède un profil défensif gaucher.

Depuis, le jeune joueur continue son développement en région parisienne. Son passage par le Pôle Espoirs de Reims constitue une étape supplémentaire avant son arrivée dans le Forez. Les éléments disponibles indiquent ainsi que le futur Vert doit rejoindre l’ASSE en 2027, avec plusieurs autres joueurs de la génération 2012.

Cette convocation avec les U15 français vient donc récompenser une progression régulière. Elle lui offre surtout l’occasion de se confronter à des joueurs issus de nombreux horizons et de découvrir un contexte international particulièrement formateur.

Coupe du Monde U15 : un format inédit à Bakou

La compétition organisée en Azerbaïdjan sera très différente d’une Coupe du Monde classique. Pour cette première édition, la FIFA a imaginé un format spécifiquement destiné au développement des jeunes joueurs. Les rencontres se joueront à 8 contre 8, avec deux périodes de 20 minutes. Les matchs auront lieu sur des terrains plus petits, avec des buts de taille réglementaire.

Le tournoi réunira un nombre exceptionnel de jeunes joueurs. Pas moins de 191 associations membres de la FIFA doivent être représentées. Près de 1 000 rencontres sont programmées sur plusieurs journées, notamment au complexe sportif de Hövsan, à Bakou. Les finales des différents niveaux doivent se tenir au Crystal Hall.

Le fonctionnement sera lui aussi particulier. Chaque sélection disputera d’abord une phase de qualification sous la forme d’un mini-championnat. Les équipes joueront quatre à cinq rencontres. Les résultats permettront ensuite de déterminer leur niveau pour la deuxième phase.

Chaque équipe disputera alors quatre à cinq matchs supplémentaires. Six niveaux de compétition permettront ainsi à l’ensemble des participants de continuer à jouer jusqu’à la fin du tournoi. La FIFA prévoit donc un volume de matchs considérable, avec une volonté affichée de maximiser le temps de jeu et l’expérience des jeunes joueurs.

Pour Danaël Ndiaye, cette Coupe du Monde U15 représentera donc bien plus qu’une simple compétition internationale. Avant même de poser ses valises à l’Étrat, le futur joueur de l’ASSE va pouvoir emmagasiner une expérience précieuse face à des adversaires venus du monde entier.

La première édition de la Coupe du Monde et Festival U-15 débutera à Bakou le 22 octobre et s’achèvera le 30 octobre 2026. Une belle vitrine pour Danaël Ndiaye, qui poursuit ainsi son chemin vers le centre de formation des Verts.