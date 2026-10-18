Les U17 de l’ASSE se déplaçaient dans le Sud de la France à Aubagne pour y affronter le SCAAB. Une victoire permettrait aux Verts de décrocher le bon wagon. Dans le cas contraire, les équipes de tête prendraient une avance considérable. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 15h.

David Le Moal s’est exprimé sur le site officiel du club après le match nul spectaculaire contre Nice (3-3) : « C’est un bon repère pour notre travail. Si on arrive à trouver le compromis entre notre prestation face à Monaco, où l’on a été intéressants dans le jeu, et aujourd’hui, où les efforts, le courage et l’abnégation ont été au rendez-vous, on ne sera pas loin de notre maximum. J’ai vu un super match de jeunes avec deux équipes engagées. On a été efficaces en transition avec les jambes pour faire mal dans les espaces, à l’image de notre troisième but. Je ne peux qu’être content ! »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Delgado – N. Mnemoi, Dagbo, Diakhite, Bufferne – Mendy, Demassieux – Thibaudat – Seydi, Kimpioka, Dani.

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Sont entrés en jeu : Balta, Gobe, Sercu.

Résumé de la rencontre

Dans un match au contexte toujours difficile en banlieue marseillaise, les Verts ont vu leur défenseur central Lucas Dagbo être expulsé en fin de match. Il a écopé de deux cartons jaunes et a quitté ses coéquipiers avant la fin de la rencontre. Malgré cette mésaventure, les Verts se sont montrés solides et solidaires pour prendre un point. C’est le milieu de terrain Lohore Gobe qui a inscrit le but stéphanois après avoir concédé le score sur un penalty des locaux. 1-1, c’est le score final !

La semaine prochaine, les joueurs seront en vacances. Le prochain match se jouera donc le samedi 31 octobre contre Saint-Priest à 14h30 à l’Etrat. Les joueurs de David Le Moal pointent au milieu du classement avec 12 points obtenus en 8 matchs. Un rythme qui devrait leur permettre d’obtenir rapidement leur maintien.

Crédit photo : asse.fr