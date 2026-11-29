Les U19 de l’ASSE reçoivent le Gazelec Ajaccio pour une rencontre d’une importance capitale dans la course au maintien. Après un nul décroché au courage à Cavigal de Nice (1-1), les Verts doivent bonifier ce point pris. Résumé du match.

Le coach stéphanois Frédéric Dugand s’est montré très satisfait du point pris en infériorité numérique de ce week-end contre Nice comme il l’a évoqué sur le site officiel du club : « L’égalisation récompense le sérieux que les joueurs ont mis aujourd’hui. Le but est qu’on reste sur l’état d’esprit de cette fin de match, où j’ai vu mes joueurs être habités et déterminés. Il faut désormais avoir ce caractère dès le début de match. C’est un bon point pris aujourd’hui, surtout dans ce contexte. Il faudra le concrétiser contre le Gazelec à domicile. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Vial – Teillol, Kasia, E. Mnemoi, Lengue – Jolivet, Traoré, Rised – Lutin Zidee, Emini Zibi, Toty.

Sont entrés en jeu : Moulin, Lengi, Thouilleux.

Résumé de la rencontre

Renforcés par de nombreux joueurs du groupe réserve afin d’être le plus compétitif possible, les Verts avaient à cœur de battre un concurrent direct dans cette course au maintien qui s’annonce palpitante.

Peu efficaces, les U19 s’en remettent à un travail de Mylan Toty qui juste avant la mi-temps obtient un penalty. Nils Rised prend ses responsabilités et transforme la tentative. 1-0 pour les Verts, c’est le score à la mi-temps et c’est logique.

Seulement 10 minutes après la reprise, le Gazelec Ajaccio va égaliser sur sa seule opportunité. Le scénario idéal pour les Corses qui vont faire le dos rond jusqu’à la fin de la rencontre malgré une domination de tout terrain de l’ASSE. Les Verts perdent donc deux points precieux (1-1).

La semaine prochaine, les coéquipiers de Nathan Mouton se déplaceront dans le Sud de la France pour y affronter l’Olympique de Rovenain. Le match se jouera le samedi à 17h30.

Crédit photo : asse.fr