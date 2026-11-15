Les U17 de l’ASSE se déplaçaient en Corse pour y affronter le Sporting de Bastia. En cas de résultat positif, les Verts pouvaient se donner le droit de monter sur le podium. Résumé de la rencontre jouée à 10h30.

David Le Moal s’est livré sur le site officiel du club après la belle victoire 1-0 contre Clermont : « Malgré le succès et des premières intentions intéressantes, notamment en première mi-temps, on a trop déjoué en tombant dans les duels, en manquant de maitrise, de liant. Par défaut, c’est un peu de ma faute, car on a plusieurs joueurs qui ont évolué à un poste qui n’est pas le leur. Malgré tout, on a été défaillants sur certains aspects, surtout en deuxième où l’on a trop subi. Il ne faut pas qu’on formalise de tels contenus, même si je suis content pour mes joueurs qu’ils gagnent ! »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Laugier – Tiambo, N. Mnemoi, Dagbo, Bufferne – Demassieux, Gobe, Thibaudat – Dani, Kimpioka, Seydi.

Sont entrés en jeu : Balta, Diakhite, Aytone.

Résumé de la rencontre

Les Verts vont rater leur entame de match et Bastia va ouvrir le score dès la 10e minute. Heureusement, Naël Dani va de suite permettre aux Verts de revenir au quart d’heure de jeu. Un but juste avant la pause vient crucifier les joueurs de David Le Moal. 2-1, à la pause.

Finalement, le deuxième acte reprend du bon pied et les Verts se créent des énormes occasions sans convertir. Dans la foulée, sur une situation confuse, les locaux vont marquer le but du 3-1 et 4-1. Un score fleuve et une défaite lourde pour les U17 qui devront réagir.

La semaine prochaine, les coéquipiers d’Isaac Seydi ne joueront pas en championnat. Ils recevront, ensuite, le Cavigal de Nice. La rencontre se jouera le dimanche 22 novembre à 11h.

Crédit photo : asse.fr