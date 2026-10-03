La réserve de l’ASSE affrontait le FC Rousset à l’Etrat ce samedi à 16h. Pour ce 4e match de la saison de championnat, les Verts doivent enfin s’offrir le chemin de la victoire après deux nuls et une défaite lors des trois premières journées. Résumé de la rencontre.

Sylvain Gibert s’est exprimé sur le site officiel sur la défaite 2-0 contre Berre lors du dernier match de championnat : « Le sentiment qui prédomine est la déception de ne pas ramener de points dans un match très équilibré, où il y a eu peu de situations des deux côtés. Encore une fois, la différence se fait sur le réalisme. Quand Berre s’est procuré des situations, profitant de nos erreurs, ils les ont concrétisées. Inversement, même si on a eu trop peu de situations à mon goût, deux ont été sauvées sur la ligne. Ce sont nos défauts. Il faut que l’on soit plus agressifs et plus efficaces dans les deux surfaces. C’est ce qui nous fera grandir. Mais si on n’en veut pas se retrouver rapidement dans une situation comptable délicate, il faudra que l’on gagne vite en maturité et en agressivité pour concrétiser ces temps forts. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Lavallée, Cheikh, Mnemoi, Jolivet, Lengue, Depalle, Traoré, Toty, Mendy, Reynaud, Sonko.

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Sont entrés en jeu : Moulin, Konte.

Résumé de la rencontre

Les Verts prennent le match par le bon bout. Sonko est proche d’ouvrir la marque au quart d’heure de jeu en reprenant le centre d’Issam Cheikh mais sa tête fuit le cadre. Finalement, sur un excellent travail de Lucas Reynaud qui entre dans la surface mais voit sa frappe détournée par le gardien, Lamine Sonko pousse le ballon dans le but vide. 1-0 pour l’ASSE et premier but en vert pour Lamine Sonko.

⚽️ La réserve se dirige vers sa première victoire en championnat, contre le FC Rousset. L’ouverture du score de Lamine Sonko (1-0).pic.twitter.com/MOidBNFpN8 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 3, 2026

La suite est tout aussi brillante. Lamine Sonko se joue de son défenseur d’un superbe contrôle orienté déborde et centre à Mylan Toty qui n’a plus qu’à marquer. 2-0 à la 35e minute de jeu. Les Verts sont proches du troisième mais à deux reprises Etienne Mendy manque de justesse dans le dernier geste. C’est donc sur ce score que les deux équipes regagnent le vestiaire à la pause.

La reprise du second acte est plus compliquée. Les Verts maitrisent beaucoup moins les débats et sur un centre à l’heure de jeu, les visiteurs vont réduire la marque. Heureusement, Maxime Lengue sort du chapeau. Le latéral gauche stéphanois part de son camp passe en revue tout le milieu de terrain adverse et décale Lucas Reynaud qui se présente face au gardien et le dribble… et se fait faucher. Penalty que Lucas Reynaud transforme. 3-1, l’ASSE reprend de l’air et gagnera sur ce score. Une première victoire bienvenue pour les coéquipiers de Lucas Lavalée.

La semaine prochaine, les Verts affronteront Le Mans, le samedi 10 octobre à 11h à l’Etrat dans le cadre du challenge des espoirs.

Crédit photo : asse.fr