Les U19 de l’ASSE sont en grandes difficultés. Avant dernier de leur poule avec 7 points, ils sont actuellement en passe d’être relegués en U18 R1, ce qui constituerait une catastrophe pour le club. Une réaction est donc attendue pour les Verts qui se déplaçaient en Corse pour y affronter le SC Bastia. Le match se déroulait ce dimanche à 10h30, résumé de la rencontre.

Frédéric Dugand s’est montré attristé sur le site officiel du club par la dernière défaite stéphanoise contre Monaco (2-1) : « C’était un match ouvert avec deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Sur cette fin de rencontre, on est plus fragiles, plus friables. On prend deux buts sur coup de pied arrêté, preuve qu’on manque encore d’efficacité dans les zones de vérité. Il nous manque ce truc, cette grinta, pour faire basculer les matchs de notre côté. Il n’y a pas à rougir de cette défaite, mais c’est la quatrième de suite. Il va falloir réagir et prendre conscience de l’enjeu pour aller chercher les points. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Vial – Akil, Assoumani, E. Mnemoi, Jolivet, Marliac – Mendy, N. Mouton, Kaloga – Vibert, Zibi Emini.

Sont entrés en jeu : Gobe – Demassieux – Lengi.

Résumé de la rencontre

En grandes difficultés, les Verts se présentent en 3-5-2. Malheureusement, à la 40e minute, l’ASSE va craquer une première fois. Le début d’une mauvaise matinée. Juste avant la pause, les corses vont doubler la mise. 2-0 à la pause. La seconde mi-temps ne changera pas l’issue de ce match.

Les locaux vont même inscrire un troisième but dans le temps additionnel. 3-0, c’est le score final d’une rencontre qui se terminera par une expulsion de chaque côté. Fousséni Kaloga écopera d’un carton rouge côté stéphanois.

La semaine prochaine, les U19 de l’ASSE recevront l’US Cap Ail le dimanche 15 novembre à 11h à l’Etrat.

Crédit photo : asse.fr