La réserve de l’ASSE compte bien surfer sur sa bonne dynamique. Remontés à la 5e place du championnat, les joueurs de Sylvain Gibert veulent se rapprocher du trio de tête et doivent pour ça s’offrir une troisième victoire consécutive face à Cannet-Rocheville. Le match se déroulait à 15h, résumé de la rencontre.

Sylvain Gibert s’est montré convaincu sur le site officiel du club par la dernière victoire stéphanoise contre Espaly (3-0) : « On n’est pas loin d’une entame de match parfaite, c’est vrai. On a beaucoup de respect pour Espaly, qui maîtrise son sujet. Il fallait que l’on soit meilleurs qu’eux pour l’emporter. Et on a su le faire. Marquer rapidement nous a mis dans les meilleures dispositions. Ça nous a fait défaut en début de saison mais on voit que si on sanctionne rapidement, on arrive à lancer le match dans une bonne dynamique. Du banc de touche, on a pris du plaisir à voir évoluer l’équipe. Tout le monde a effectué sa part du travail. Espaly n’a pas joué à son niveau aujourd’hui, mais on leur a complexifié les choses, avec beaucoup de permutations et la volonté de jouer les uns avec les autres. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Colombet – Teillol, Gueye Mourtada, Kasia, Lengue – Depalle, Rised – Toty, Reynaud, Konte, Mendy.

Sont entrés en jeu : Sonko, Moulin, Cheikh, Thouilleux.

Résumé de la rencontre

Malgré une belle occasion à la 38e minute, avec Etienne Mendy qui bute sur le gardien après un bon décalage de Lucas Reynaud, les Stéphanois ne parviennent pas à trouver la faille. Au retour des vestiaires, une perte de balle stéphanoise permet à l’attaquant de Cannet-Rocheville de prendre le dessus sur Alexis Colombet et d’ouvrir le score à la 57e minute (1-0). Les Verts tentent de réagir et se procurent une énorme opportunité à la 66e minute. À la suite d’un superbe mouvement collectif, Rised décale Teillol, qui centre vers Mendy, seul au second poteau. Malheureusement, sa reprise manque de précision et passe à côté de la cage pourtant grande ouverte. Malgré cette occasion franche, les Stéphanois ne vont pas lâcher et à cinq minutes du terme, Lamine Sonko égalise d’un superbe but ! 1-1.

Le but de Sonko égalise pour l’#ASSE avec la réserve. 1-1. https://t.co/bSeZJtcSm4 — Green Prospect (@green_prospect) November 7, 2026

Et dans le temps additionnel, Lamine Sonko va rugir une seconde fois ! 2-1, c’est le score final.

Et dans le temps additionnel… Lamine Sonko x2 ! https://t.co/2mN696eJBa — Green Prospect (@green_prospect) November 7, 2026

La semaine prochaine, la réserve de l’ASSE n’a pas de match de compétitions officielles. Ils retrouveront le championnat le dimanche 22 novembre à l’Etrat contre le SBFC.

Crédit photo : asse.fr