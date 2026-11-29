Les U17 de l’ASSE se déplacent en Corse pour y affronter le Gazelec Ajaccio. Tenus en échec à domicile par le Cavigal de Nice (0-0), les joueurs de David Le Moal voulaient réagir. Résumé de la rencontre disputée ce jour à 10h.

David Le Moal s’est exprimé sur le site officiel du club après le nul frustrant à domicile de la semaine dernière : « Il y a eu une première mi-temps où nous avons montré des choses, dans l’attitude, dans l’énergie, avec beaucoup de situations. On n’a pas été assez présents dans la surface, mais ce premier acte reste positif. On était dans le même scénario au retour de la pause, pendant une vingtaine de minutes. Je suis en désaccord avec nos 15 dernières minutes, où l’on a fait moins d’efforts et des mauvais choix. Ce n’est pas ce que j’ai envie qu’on véhicule. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Laugier – Tiambo, Dagbo, N. Mnemoi, Bufferne – Mendy, Thibaudat, Gobe – Seydi, Freychet, Dani.

Sont entrés en jeu : Demassieux, N. Fontaine, Diakite.

Résumé de la rencontre

Le match commence parfaitement puisqu’Isaac Seydi ouvre le score. Une bien bonne manière de commencer le match.

Ce bon début de match va être entaché par deux buts du Gazelec Ajaccio qui prend l’avantage dans ce match.

Un coup dur pour les stéphanois qui vont malgré tout faire preuve de caractère. Tout d’abord, par l’intermédiaire de Kelian Bufferne, qui va permettre à l’ASSE de recoller au score. 2-2. Le match semble se diriger vers cette issue mais c’est dans le temps additionnel qu’Oswaldo Mendy va surgir pour offrir la victoire aux stéphanois. Une victoire 3-2 qui permet aux Verts de sortir gagnant de ce voyage en Corse.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Lucas Dagbo recevront le Nîmes Olympique, solidement installé dans le haut du classement de ce championnat de U17 national et bien en course pour décrocher une place en playoff. La rencontre se jouera à l’Etrat le dimanche 6 décembre à 14h30.

Crédit photo : asse.fr