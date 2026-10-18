La réserve de l’ASSE se déplaçait à Montpellier pour y affronter la réserve du MHSC. Deux équipes très proches en terme de classement puisque les héraultais sont (7e) et les stéphanois (8e). Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 16h.

Sylvain Gibert n’a pas caché sa frustration sur le site officiel suite à la défaite de l’équipe réserve contre Le Mans en challenge des espoirs (2-0) : « Il y a de la frustration, forcément., mais c’est l’apprentissage du haut niveau. On a beau faire des choses intéressantes dans le contenu, notamment en première mi-temps, la réalité du haut niveau fait que ne pas être efficace offensivement et manquer d’agressivité par moments défensivement, permet à notre adversaire de sanctionner. Il y a des choses intéressantes malgré tout, et si on conserve certains éléments positifs tout en corrigeant certains aspects, ça laisse présager de bonnes choses pour la suite. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Colombet – Teillol, Gueye Mourtada, Benkou, Lengue – Depalle, Traore – Mendy, Sonko, Paalberg, Reynaud.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Sont entrés en jeu : Rised, Jolivet, Moulin et Toty.

Résumé de la rencontre

Renforcé par Yassine Benhattab, le MHSC se presentait avec un visage de favori. D’autant que le groupe réserve n’était pas renforcé par les joueurs qui n’ont pas joué hier soir à Bauer (Kasia, Baalal, Dhaoui et El Jamali). En effet, les pros ont dormi à Paris après la rencontre. C’était le premier match de championnat pour Marten Paalberg, titulaire dans l’attaque stéphanoise.

Les deux équipes se sont quittés bons amis sur un score nul (1-1). Menés au score, les Verts ont bien réagi. Suite à un bon travail de Lamine Sonko, le milieu Nils Rised s’est offert le but stéphanois.

Le prochain match de championnat se jouera donc le dimanche 1 novembre contre Espaly à l’Etrat. Avant ça, les Verts joueront en challenge des espoirs le 23 octobre à Nice à 13h pour le compte de la 3e journée.

Crédit photo : asse.fr