C’est le début d’une nouvelle aventure pour les jeunes de l’ASSE. Le tirage au sort du premier tour fédéral de la Coupe Gambardella se déroule ce jeudi 26 novembre à partir de 12 heures. Les Stéphanois vont connaître leur premier adversaire.

Vainqueurs de la compétition en 2019, les Verts avaient réussi leur entrée en lice face à l’ASPTT Dijon la saison dernière. Cette année, les rencontres du premier tour fédéral sont programmées le dimanche 13 décembre, comme le confirme la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

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