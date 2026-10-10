Après une défaite 1-0 lors de la première rencontre contre Reims (1-0). Les Verts de l’ASSE affrontent Le Mans dans le cadre de la deuxième journée du challenges des espoirs. Résumé du match.

Auteur de leur première victoire de la saison en championnat le week-end dernier (3-1) contre FC Rousset, Sylvain Gibert s’est montré soulagé sur le site officiel et compte bien surfer sur cette nouvelle vague de confiance : « Je suis évidemment satisfait du résultat mais surtout très content pour les garçons. Je l’ai répété, ils bossent bien, et les résultats ne reflétaient pas les prestations que l’on a pu faire jusqu’à présent. C’est important pour les têtes de gagner aujourd’hui. À la causerie, j’ai dit aux garçons de beaucoup tenter. Je sais qu’ils ont de la qualité. Même si ça ne nous avait pas souri jusqu’alors, les choses devaient tourner pour nous. On signe une bonne première mi-temps, mais on doit être plus efficace pour s’éviter les sueurs froides de la réduction du score. Je suis content pour mes attaquants, ils ont tous des stats aujourd’hui, et Lamine a particulièrement régalé. Il a un profil parfait pour ce genre de match. Il permet de remonter le bloc, il pèse sur les défenses, je suis content qu’il soit mis en lumière aujourd’hui. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Massé – Cheikh, Gueye, Benkou, Lengue Lenou – Depalle, Traoré – Moulin, Mendy – Sonko, Paalberg.

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Sont entrés en jeu : Konte, Zibi, Reynaud, Mnemoi E.

Résumé de la rencontre

Malgré une domination stéphanoise, Le Mans va ouvrir le score contre le cours du jeu. Noah Moulin va toucher le poteau juste avant la pause. Au final, l’ASSE perd 1-0 à la pause.

La reprise offre le même scénario. Aboubakar Traoré touche la barre transversale et dans la foulée, les manceaux double la mise (2-0). Score final 2-0 et seconde défaite en autant de matchs pour les coéquipiers de Gueye Mourtada.

La semaine prochaine, les Verts de Sylvain Gibert retrouvent le championnat. Un déplacement en terres héraultaises pour y affronter la réserve de Montpellier le dimanche 18 octobre à 16h.

Crédit photo : asse.fr