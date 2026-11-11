La vie d’un club de football est parfois difficile à comprendre quand on a un regard extérieur. L’ASSE est en plus un club à part. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube d’Arrêt Flash, on plonge dans les coulisses de la préparation du groupe réserve de l’ASSE.

Il est très intéressant de vivre les coulisses d’un club. L’ASSE possède l’un des tout meilleurs centres de formation français. Des joueurs comme Kévin Pedro ou Nadir El Jamali jouent aujourd’hui régulièrement avec les professionnels en Ligue 2. Une véritable fierté pour Sylvain Gibert, leur coach.

La philosophie de la réserve : le développement avant tout

Interrogé sur l’objectif premier de l’équipe réserve, Sylvain Gibert est catégorique :

« Clairement, le développement des joueurs, c’est l’objectif. […] Notre objectif, c’est de les amener à atteindre si possible l’équipe première. […] La réserve est en quelque sorte la dernière étape à franchir avant d’intégrer le groupe pro. Donc nous, on est vraiment sur le développement du joueur. »

Il ne s’agit pas seulement de gagner des matchs avec l’ASSE, mais de forger les futurs talents et de les amener vers l’équipe première.

Pour préparer ces jeunes au monde professionnel, l’intensité est le maître-mot des séances. Sylvain Gibert explique l’importance d’un rythme élevé :

« Tout ce qu’il y a en termes d’intensité et de rythme, c’est vraiment le maître mot des séances. […] on se doit de se rapprocher le plus possible de ces caractéristiques pour que le joueur, quand il arrive avec le groupe pro, soit dans une situation un peu plus de confort. »

Le club mise également sur un suivi personnalisé :

« On a des fiches individuelles où on identifie les points forts du joueur, les axes d’amélioration. Et du coup, on fait des points régulièrement. »

Chaque entraînement est donc pensé pour permettre aux jeunes joueurs d’acquérir l’expérience nécessaire pour espérer rejoindre le groupe professionnel de l’ASSE. C’est tout le rôle de Sylvain Gibert et de son staff, dont Romain Hamouma. La vidéo montre d’ailleurs plusieurs mises en place tactiques de l’ASSE.

Une collaboration étroite avec le groupe professionnel de l’ASSE

Poursuivons en abordant la passerelle entre la réserve et l’équipe première de l’ASSE. Sylvain Gibert souligne l’importance des échanges quotidiens :

« C’est soit Jules (Fauvey) qui me fait un retour par rapport aux joueurs qu’on a pu envoyer. Et puis il y a des joueurs, des fois, que le coach (Ian Cathro) accorde un peu plus d’importance. Donc quand il identifie des choses, il n’hésite pas à nous le faire remonter. »

Cette proximité est facilitée par la politique du club de regrouper toutes les équipes sur un même site :

« Je trouve que c’est très bien de pouvoir côtoyer le bâtiment des pros et à côté du centre et que ça attire tout le monde un peu vers le haut. »

Cependant, ce rôle à l’ASSE demande une grande capacité d’adaptation :

« On est souvent dans l’adaptation tous les jours, qu’au dernier moment on nous repêche un joueur parce qu’il y a un blessé, un malade, que finalement le coach a décidé de changer un peu ces choses. »

Bien que les contenus ne soient pas strictement identiques, l’objectif est de s’aligner :

« Il ne nous demande pas forcément le même contenu, mais […] nous on considère que c’est trop important pour nos joueurs pour faciliter leur possible intégration chez eux, d’avoir des choses qui se ressemblent en termes de séance. »

La spécificité du National 2 et du Challenge Espoirs

Le championnat de National 2 (N2) présente des défis uniques. Les jeunes Stéphanois doivent faire face à des adversaires plus expérimentés. Sylvain Gibert voit la jeunesse de l’ASSE comme une force :

« Ce n’est pas forcément la jeunesse pour moi, c’est le fait qu’ils ont envie d’aller, d’être des joueurs professionnels, de vivre de ceci. […] Donc du coup ça doit être une autre force. »

Cependant, il reconnaît aussi les difficultés :

« Des inconvénients, c’est la pression que subissent les jeunes joueurs sur l’intimidation des adversaires, du contexte. […] On est attendu chaque week-end, le but c’est de faire tomber l’équipe réserve de l’AS Saint-Etienne. »

Le Challenge Espoirs offre une alternative précieuse pour l’ASSE :

« D’être engagé dans ces deux compétitions nous permet de jouer des matchs différents en termes de contexte. Le championnat, il y a cet aspect, où l’on a envie de se maintenir […] On se doit des fois d’être un peu plus pragmatique sur certains matchs. […] Et puis à le Challenge Espoirs, on est un peu plus focus sur le contenu. Avec des matchs qui, en termes de données, notamment athlétiques, […] se rapprochent vraiment de ce qui se fait en Ligue 1, en Ligue 2. »

Gérer la frustration et définir une saison réussie pour l’ASSE

La gestion émotionnelle des jeunes de l’ASSE est cruciale, notamment pour ceux qui alternent entre les pros et la réserve :

« Il faut avoir un échange avec les joueurs, veiller aux réactions parce que chaque individu, chaque joueur l’intègre différemment. »

Le message principal reste que « le plus important, c’est qu’il faut qu’ils jouent. »

Pour Sylvain Gibert, une saison est réussie si :

« On a vu l’ensemble du groupe évoluer. […] Pour moi, être un formateur, un éducateur, c’est pas celui qui fait avancer les meilleurs de son groupe, c’est celui qui arrive à accompagner chacun d’entre eux. »

La plus belle des récompenses reste de voir des jeunes talents s’épanouir au plus haut niveau à l’ASSE :

« Ce serait sur le gâteau, […] c’est de voir des joueurs du centre qui évoluent. Chez les pros. »

C’est le cas de Kévin Pedro, cité en exemple. L’AS Saint-Étienne continue de miser sur sa formation. Le travail de Sylvain Gibert et de son staff est fondamental pour perpétuer cette tradition et alimenter l’équipe première avec des joueurs imprégnés de l’identité du club.