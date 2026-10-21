Le centre de formation de l’ASSE conserve une place importante dans le paysage du football français. Selon la dernière étude de l’Observatoire du football CIES, publiée ce 21 octobre 2026, Saint-Étienne figure au huitième rang des clubs français selon l’indice de formation. Avec 29 joueurs formés au club évoluant dans les 49 championnats étudiés, les Verts devancent notamment Auxerre, Nantes et Nice. Un classement qui souligne la capacité de l’ASSE à produire des joueurs professionnels, même si ces derniers poursuivent souvent leur carrière loin du Forez.

ASSE : 29 joueurs formés à Saint-Étienne évoluent au plus haut niveau

La formation stéphanoise continue de faire parler d’elle. Dans sa dernière publication, l’Observatoire du football CIES s’est intéressé aux clubs formateurs à travers le monde, en recensant les joueurs issus de leurs académies qui évoluent actuellement dans 49 championnats de première division.

L’étude ne se limite pas au nombre de joueurs formés. Elle prend également en compte leur niveau sportif, le temps de jeu accumulé au cours de la dernière année et leur âge. Plus les joueurs sont jeunes, plus leur contribution à l’indice est valorisée.

Dans ce classement, l’ASSE obtient un indice de formation de 30,1. Un résultat qui place Saint-Étienne au huitième rang français parmi les clubs recensés.

Au total, 29 joueurs formés chez les Verts évoluent dans les championnats analysés. Parmi eux, 11 jouent dans l’un des cinq grands championnats européens.

Leur temps de jeu moyen atteint 1 779 minutes sur la période étudiée, pour un âge moyen de 26 ans.

Un chiffre mérite d’être souligné : aucun des 29 joueurs recensés n’évolue actuellement dans l’équipe première de l’ASSE. Une donnée qui s’explique notamment par le périmètre de l’étude, limité aux premières divisions, alors que Saint-Étienne évolue cette saison en Ligue 2.

Le PSG et Rennes dominent la formation française

Sans surprise, le Paris Saint-Germain occupe la première place du classement français avec un indice de 61,8. Le club parisien compte 54 joueurs formés dans son académie évoluant dans les championnats étudiés, dont 27 dans le Big Five européen.

Le Stade Rennais arrive deuxième avec un indice de 53,2. Le club breton se distingue particulièrement par sa capacité à former des joueurs évoluant dans les cinq principaux championnats européens : ils sont 28, soit davantage que le PSG.

L’Olympique Lyonnais complète le podium avec 39 joueurs formés et un indice de 44,0. Monaco, Lens, Le Havre et Toulouse précèdent également l’ASSE.

Saint-Étienne devance en revanche plusieurs clubs historiquement reconnus pour leur travail auprès des jeunes, notamment l’AJ Auxerre et le FC Nantes.

Pour en savoir plus

Classement des principaux clubs formateurs français en octobre 2026

Rang Club Indice Joueurs formés Dans le Big Five 1 Paris Saint-Germain 61,8 54 27 2 Stade Rennais 53,2 46 28 3 Olympique Lyonnais 44,0 39 20 4 AS Monaco 39,9 36 16 5 RC Lens 35,8 36 16 6 Le Havre AC 35,0 35 16 7 Toulouse FC 33,8 31 19 8 AS Saint-Étienne 30,1 29 11 9 AJ Auxerre 28,9 29 10 10 FC Nantes 28,7 27 6 11 OGC Nice 28,2 26 16

Source : Observatoire du football CIES, données au 1er octobre 2026. Classement des clubs français selon l’indice de formation.

ASSE : un savoir-faire reconnu, mais des talents qui évoluent ailleurs

Ce classement met en lumière une particularité de la formation stéphanoise. L’ASSE continue de produire des joueurs capables d’évoluer au plus haut niveau, mais une partie importante de cette valeur sportive profite à d’autres clubs. Un constat et une tendance que Kilmer Sport aimerait inverser.

Avec 11 anciens pensionnaires de son académie présents dans le Big Five, Saint-Étienne conserve à ce niveau une influence dans le football européen. En revanche, le club reste à distance des références françaises que sont Rennes, le PSG et Lyon.

Il faut également préciser la définition retenue par le CIES : un joueur est considéré comme formé par un club lorsqu’il y a passé au moins trois saisons entre ses 15 et ses 21 ans. L’étude ne mesure donc pas directement les performances actuelles des centres de formation, mais plutôt leur capacité à avoir développé des joueurs devenus professionnels.

À l’échelle mondiale, le Benfica Lisbonne domine l’indice de formation avec 101,3 points, devant River Plate (97,6), Boca Juniors (96,7) et Vélez Sarsfield (92,0). L’Ajax Amsterdam complète le Top 5.

Pour l’ASSE, l’enjeu dépasse désormais le simple fait de former des joueurs. Il s’agit également de parvenir à conserver les meilleurs éléments, à leur offrir du temps de jeu et à valoriser leur progression dans le projet sportif du club.

Ce huitième rang national confirme néanmoins que la formation stéphanoise reste une composante importante de l’identité des Verts.

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