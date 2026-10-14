Mouhamed Lamine Ndiaye a disputé son premier match avec Le Havre, samedi à Lille. Passé par les jeunes et la réserve de l’ASSE, le défenseur sénégalais a rejoint l’élite française après un détour par le Portugal.

Pendant que les Verts préparaient la réception de Rodez, un ancien joueur du club découvrait la Ligue 1. Mouhamed Lamine Ndiaye a été titularisé par Didier Digard lors du déplacement du Havre à Lille, samedi 10 octobre. Le défenseur de 21 ans a disputé l’intégralité de la rencontre, perdue 1-0 par les Normands.

Le HAC a salué ses premiers pas sous les couleurs Ciel et Marine sur ses réseaux sociaux. Pour les supporters stéphanois, son nom n’est pas étranger puisqu’il rappelle un dossier qui n’avait pas abouti : arrivé dans le Forez en 2023, Ndiaye avait quitté l’ASSE deux ans plus tard, sans prolonger son contrat.

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Mouhamed Lamine Ndiaye : un départ de l’ASSE faute d’accord

Formé au Guédiawaye FC, au Sénégal, Ndiaye avait rejoint Saint-Étienne pour poursuivre son apprentissage. Initialement milieu de terrain, il avait été repositionné en défense centrale durant son passage chez les Verts.

Il avait évolué avec les U19, puis avec la réserve dirigée par Razik Nedder. En mai 2024, il avait également participé à une séance du groupe professionnel d’Olivier Dall’Oglio, avant le déplacement à Quevilly-Rouen Métropole. Une occasion de travailler avec l’équipe première, sans déboucher sur une apparition en championnat.

La suite de son parcours s’est jouée sur le terrain contractuel. Comme annoncé en mai 2025, les discussions autour d’une prolongation n’avaient pas permis de trouver un accord. Ndiaye avait donc quitté le club libre à l’issue de la saison.

Son départ ne peut pas être résumé à un simple choix de l’ASSE de l’écarter. Le défenseur et le club n’avaient pas réussi à s’entendre pour poursuivre leur collaboration. Il avait ensuite rejoint Alverca, au Portugal, avant de revenir en France cet été.

Le Havre lui donne sa chance contre Lille

Le retour de Ndiaye dans le football français a d’abord pris la forme d’un essai. Après plusieurs semaines d’observation, Le Havre lui a fait signer un contrat de trois ans. Lors de sa présentation, le club normand avait mis en avant sa vitesse, sa capacité à répondre dans les duels et son écoute. Le défenseur de 1,87 m a désormais eu une première occasion de montrer ses qualités en jouant au plus haut niveau français. Sa découverte de la Ligue 1 n’ pas été la plus simple dans un match difficile face à Lille. Dilane Bakwa a ouvert le score dès la cinquième minute et Le Havre a été réduit à dix après l’exclusion d’Ayumu Seko à la 61e.

Ndiaye a néanmoins activement participé au jeu. À la 12e minute, son centre a trouvé Josh Maja, qui n’a pas cadré sa reprise. Il a aussi tenté sa chance de la tête, sans parvenir à égaliser. Cette première titularisation ne suffit pas à préjuger de sa place pour le reste de la saison. Elle lui a toutefois permis de disputer 90 minutes en Ligue 1, un peu plus d’un an après son départ de Saint-Étienne.