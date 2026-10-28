Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP vient de rendre des décisions suite aux matchs disputés ce week-end. Entre cartons rouges en Ligue 1 comme en Ligue 2, et la menace d’une sanction qui plane suite aux célébrations d’anniversaire à l’ASSE, les discussions s’annonçaient musclées dans les locaux de la Ligue.

En Ligue 1, une seule expulsion ce week-end, mais elle a pesé lourd sur le scénario du match. Tanguy Kouassi, le défenseur lillois, a reçu un carton rouge juste avant l’égalisation de l’AS Monaco (1-1 score final). Un fait de jeu décisif qui prive les Dogues de deux points potentiels et de son défenseur pour au moins la prochaine rencontre, a voir ce que décide la LFP.

La deuxième division a été un peu plus agitée avec deux expulsions notables sur les pelouses. D’un côté, Jordan Morel a été exclu à la 61e minute de jeu lors du match nul concédé par Dunkerque face à Metz (1-1). De l’autre, un joueur du Red Star a également été expulsé lors de la confrontation face à Montpellier. L’ancien de l’ASSE, Dylan Durivaux a laissé ses partenaires à dix, lundi soir. Ce carton rouge est tombé alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), avant que le MHSC ne finisse par s’imposer sur le score de 2-1.

L’ASSE sous la menace d’une fermeture de tribunes

Ce week-end, les célébrations des 35 ans des Magic Fans ne sont pas passées inaperçues. Les impressionnantes animations et les fumigènes déployés par le groupe de supporters stéphanois n’ont pas échappé aux instances. La menace d’une lourde sanction de la part de la LFP plane déjà au-dessus de l’ASSE et de sa tribune Charles Paret.

Les décisions de la LFP de ce mercredi

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :