Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP vient de rendre des décisions suite aux matchs disputés ce week-end. Entre cartons rouges en Ligue 1 comme en Ligue 2, et la menace d’une sanction qui plane suite aux célébrations d’anniversaire à l’ASSE, les discussions s’annonçaient musclées dans les locaux de la Ligue.
En Ligue 1, une seule expulsion ce week-end, mais elle a pesé lourd sur le scénario du match. Tanguy Kouassi, le défenseur lillois, a reçu un carton rouge juste avant l’égalisation de l’AS Monaco (1-1 score final). Un fait de jeu décisif qui prive les Dogues de deux points potentiels et de son défenseur pour au moins la prochaine rencontre, a voir ce que décide la LFP.
La deuxième division a été un peu plus agitée avec deux expulsions notables sur les pelouses. D’un côté, Jordan Morel a été exclu à la 61e minute de jeu lors du match nul concédé par Dunkerque face à Metz (1-1). De l’autre, un joueur du Red Star a également été expulsé lors de la confrontation face à Montpellier. L’ancien de l’ASSE, Dylan Durivaux a laissé ses partenaires à dix, lundi soir. Ce carton rouge est tombé alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), avant que le MHSC ne finisse par s’imposer sur le score de 2-1.
L’ASSE sous la menace d’une fermeture de tribunes
Ce week-end, les célébrations des 35 ans des Magic Fans ne sont pas passées inaperçues. Les impressionnantes animations et les fumigènes déployés par le groupe de supporters stéphanois n’ont pas échappé aux instances. La menace d’une lourde sanction de la part de la LFP plane déjà au-dessus de l’ASSE et de sa tribune Charles Paret.
Les décisions de la LFP de ce mercredi
Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :
« EXCLUSIONS
LIGUE 1 McDONALD’S
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Tanguy KOUASSI (LOSC)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.
Ayumu SEKO (Le Havre AC)
Aron DONNUM (Toulouse FC)
LIGUE 2 BKT
Un match de suspension ferme
Dylan DURIVAUX (Red Star FC)
Jordan MOREL (USL Dunkerque)
10ème journée de Ligue 2 BKT :
Montpellier Hérault SC – Red Star FC du lundi 26 octobre
2026
Exclusion de M. Nicolas DAMONT, entraîneur adjoint du Montpellier Hérault SC.
Un matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.
Thierry DEBES (Entraîneur du Pau FC)
Deux matchs fermes de suspension par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.
Johan CAVALLI (Entraîneur adjoint du Pau FC)
POLICE DES TERRAINS
LIGUE 2 BKT
9ème journée de Ligue 2 BKT : Rodez AF –
Montpellier Hérault SC du lundi 19 octobre 2026.
Comportement des supporters de Montpellier : Usage massif d’engins pyrotechniques entrainant un retard du coup d’envoi et une interruption temporaire de la rencontre.
Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson.
La sanction prend effet immédiatement.
9ème journée de Ligue 2 BKT : FC Nantes – USL
Dunkerque du samedi 17 octobre 2026.
Comportement des supporters du FC Nantes : Usage massif d’engins pyrotechniques.
Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Loire du stade de la Beaujoire.
La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026 à 00h00.
9ème journée de Ligue 2 BKT : Red Star FC – AS
Saint-Étienne du samedi 17 octobre 2026.
Comportement des supporters du Red Star FC : Usage d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre.
Fermeture pour un match ferme de la tribune Nord du stade Bauer.
La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026 à 00h00. »