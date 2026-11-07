Giflée à Guingamp, l’ASSE reçoit Laval pour se relancer en Ligue 2, samedi (20 h). À Geoffroy-Guichard, les Verts croiseront la route d’un ancien du Forez, qui a découvert le monde professionnel sur le tard.

L’ASSE à la relance. Battus dans les grandes largeurs par Guingamp (3-0) le week-end dernier, les Verts doivent une réaction à leur public. Bien revenue de la trêve internationale après deux matches sans succès à Dunkerque (2-1) et Metz (2-2), l’équipe de Ian Cathro a vécu un jour sans à Roudourou. Dépassés dans tous les domaines, ils n’ont pas existé en Bretagne. Toutefois, l’ASSE reste leader de la Ligue 2 avant la 12e journée. Pour tenter de se relever, les Stéphanois accueillent Laval (16e, 9 points) à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE, un échec fondateur

Dans un Chaudron privé de son Kop Nord pour la première des trois fois à venir, les Verts vont retrouver un joueur au parcours spécial. Né à Sainte-Colombe, entre Saint-Étienne et Lyon, Esteban Mouton s’est révélé sur le tard. Formé à L’Étrat, ce supporter stéphanois qui arpentait Geoffroy-Guichard plus jeune a passé sept ans au sein de la formation de l’ASSE. Pas conservé à l’âge de 16 ans, après une année passée avec les U17 Nationaux, le latéral droit a pris son mal en patience. « Cet échec m’a forgé, confie-t-il à Ouest-France, heureux de pouvoir joué un tel match aujourd’hui. Il y aura la famille et les copains. Cette fois-ci, je serai de l’autre côté mais c’est très sympa de revenir dans ce stade. »

Parti finir sa formation du côté de Valence, où il a évolué en R1 avec l’équipe première, il rejoint ensuite Aubagne avant d’exploser du côté d’Orléans, la saison dernière. Cadre de l’effectif, Esteban Mouton dispute 28 matches sur 34 avec l’USO, à la lutte pour la montée en Ligue 2 jusqu’au bout ou presque. Surtout, le latéral droit tape dans l’oeil du Stade lavallois, qui lui offre l’été dernier son premier contrat professionnel.

Laval veut faire tomber les Verts dans le Chaudron

« C’était effectivement une suite logique pour moi de venir ici, ça a toujours été mon choix premier, poursuit le joueur de 23 ans, deuxième Tango le plus utilisé depuis le début de la saison (853 minutes). Je découvre la Ligue 2 mais je n’ai pas d’appréhension d’a priori. Je prends du plaisir, je joue. Techniquement et physiquement, on se met rapidement au diapason de tout le monde. J’ai toujours fonctionné comme ça à chaque division franchie. »

Deux fois passeur décisif en dix titularisations, Esteban Mouton, qui précise n’avoir aucun lien de parenté avec Louis et Jules, espère faire un coup à Geoffroy-Guichard. Vainqueur de Boulogne le week-end dernier, Laval veut être le premier à faire tomber l’ASSE dans son Chaudron. « La clé, ce sera de jouer avec nos qualités sans trop penser à la suite. Saint-Étienne est une très bonne équipe. Ils ne sont pas premiers pour rien mais on a vu qu’ils se sont fait embêter par Guingamp à l’extérieur. À nous de profiter de cette dynamique pour aller chercher des points », positive l’ancien Stéphanois. Les Verts sont prévenus !