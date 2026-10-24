L’ASSE reçoit Nantes dans un choc très attendu à Geoffroy-Guichard, ce samedi (20 h 45). Ancien joueur des deux équipes, Dennis Appiah a ouvert la boîte à souvenirs dans une interview donnée à Ouest-France. Extraits.

Leader de la Ligue 2 à l’aube de la dixième journée, l’ASSE reçoit le FC Nantes, ce samedi (20 h 45), dans un choc entre historiques du football français. Aujourd’hui dans l’antichambre de l’élite, les deux clubs rassemblement 18 titres de champions de France. Si Stéphanois et Nantais n’occupent plus le devant de la scène, la rencontre s’annonce explosive dans un Geoffroy-Guichard plein à craquer et qui s’apprête à célébrer les 35 ans des Magic Fans. Passé par Nantes entre juillet 2019 et janvier 2023 puis par le Forez jusqu’en juin dernier, Dennis Appiah sera un observateur avisé du match.

Le souvenir de la montée arrachée à Metz

Désormais en Ligue 3 du côté de Caen, le défenseur a ouvert la boîte à souvenirs. Dans une interview donnée à Ouest-France avant la rencontre, il est revenu sur ses passages au sein des deux clubs. Avec une pensée particulière pour l’ASSE, où son pire moment reste la descente de la saison 2024-2025, avant une remontée manquée en barrages face à Nice, en mai dernier. Pour ce qui est du bon, la joie de la montée arrachée à Metz, en 2024, est vite ressortie par Appiah.

« Le dernier match, à Metz, il est incroyable. On est passé par toutes les émotions. On avait gagné le barrage aller 2-1 chez nous. Et on va faire 2-2 chez eux, mais on marque en prolongation avec Wadji. Il n’avait pratiquement pas joué de la saison. C’est lui qui nous fait monter. On lui avait dit toute l’année qu’il nous marquerait le but de la montée », se remémore le défenseur.

Le Chaudron, une ambiance inégalable pour l’ancien de l’ASSE

Si les supporters du FC Nantes sont interdits de déplacement ce soir, c’est aussi un choc entre deux chaudes ambiances qui se joue dans le Chaudron. Et sur ce point-là, Appiah a clairement fait sa préférence. « Si je dois choisir entre les deux ambiances, je l’ai toujours dit, Saint-Étienne, c’est un cran au-dessus. Parce qu’il y a un peu plus de personnes dans le stade. Et puis, il y a deux kops qui se répondent », assume le Caennais. Et ce dernier de qualifier le dernier Derby victorieux face à l’OL, avec un doublé de Stassin (2-1), comme la meilleure ambiance vécue à Geoffroy-Guichard.

Par la suite, le défenseur de 34 ans évoque des souvenirs plus personnels, comme les joueurs et entraîneurs l’ayant le plus marqué. Chez les Verts, le Caennais souligne l’excellente saison effectuée par Jean-Philippe Krasso en 2022-2023 (17 buts, 12 passes décisives) et se satisfait de la forme actuelle d’Augustine Boakye, qu’il a « adoré ». Pour ce qui est des techniciens, Appiah souligne le rôle de Laurent Batlles dans sa venue au club. « C’est grâce à lui que j’arrive, parce qu’il me voulait », appuie-t-il.

Relation privilégiée avec Roland Romeyer

Pour finir de se prêter au jeu des souvenirs, l’ancien Stéphanois parle de la relation particulière qui le liait à Roland Romeyer, président de l’ASSE lors de son arrivée. « Pendant trois ans et demi, j’étais le voisin de son fils. Ils avaient une grande maison qu’ils avaient divisée en deux. Et eux, ils habitaient à gauche. Moi, j’ai habité à droite. On est toujours amis. Ils étaient à mon mariage. Pas le président, mais son fils », explique Appiah, qui a adoré vivre sur les bords de Loire. « L’été, c’était super beau », conclut le défenseur au sujet d’un fleuve reliant Nantes à Saint-Étienne. Un lien de plus dans la carrière du Caennais.