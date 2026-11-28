Le Columbus Crew a mis fin aux ambitions de Lionel Messi et de l’Inter Miami en MLS. Vainqueur des deux rencontres de ce premier tour des playoffs, le club de Dylan Chambost a éliminé le champion en titre. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE était titulaire lors des deux matchs de cette série.

Encore affamé de titres, Lionel Messi et les siens étaient dos au mur avant de défier l’ancien joueur de l’ASSE et le Colombus Crew, ce samedi. Battus 3-0 lors du match 1 à Miami, les coéquipiers de l’octuple Ballon d’or devaient gagner pour s’offrir une chance de qualification.

Un ex de l’ASSE fait tomber Lionel Messi

La marche était pourtant haute pour Columbus. Opposé à l’Inter Miami, tenant du titre et porté par Lionel Messi, le Crew a parfaitement négocié cette première série des playoffs. Le club de l’Ohio avait d’abord frappé fort en remportant le premier match sur le score de 3-0.

Ce vendredi, Columbus a confirmé. Dans une rencontre bien plus serrée, le Crew a attendu les derniers instants pour faire la différence. Santiago Rodríguez a inscrit le but décisif à la 92e minute (1-0), scellant l’élimination de l’Inter Miami en deux manches. Une nouvelle victoire qui met fin aux ambitions de doublé de Messi et de ses coéquipiers.

Dylan Chambost titulaire lors des deux rencontres

Une performance à laquelle a participé Dylan Chambost. L’ancien joueur de l’ASSE a débuté les deux rencontres de cette série face à Miami. Il a été remplacé à la 88e minute lors du match retour, quelques instants avant le but libérateur de Santiago Rodríguez.

Arrivé aux États-Unis à l’été 2024 après avoir contribué à la remontée des Verts en Ligue 1, Chambost poursuit son aventure américaine avec le Crew. Son départ avait marqué la fin d’un chapitre particulier pour ce joueur formé dans le Forez, qui avait disputé 69 matchs sous le maillot stéphanois, avec 9 buts et 10 passes décisives.

Columbus poursuit désormais son parcours en playoffs, tandis que Messi et l’Inter Miami voient leur saison s’arrêter dès ce premier tour.

Dylan Chambost avait quitté officiellement l’ASSE pour Columbus en juin 2024. Un départ qui lui permet aujourd’hui de participer à une nouvelle aventure dans le championnat nord-américain. De nouvelles ambitions de titre pour l’un des héros de la remontée de l’ASSE en Ligue 1.