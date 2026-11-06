Formé à l’ASSE, Willy Sagnol a connu une carrière exceptionnelle, du Forez au Bayern Munich en passant par l’équipe de France. Mais derrière les trophées et les grandes soirées européennes, l’ancien défenseur a longtemps souffert. Dans le podcast « Passage à l’acte », il revient sur sa retraite à seulement 32 ans. Une décision brutale en apparence, qu’il présente aujourd’hui comme une libération.

Il avait encore l’âge de jouer au plus haut niveau. Pourtant, en 2009, Willy Sagnol décidait de mettre un terme à sa carrière professionnelle. À seulement 32 ans, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne raccrochait définitivement les crampons après avoir porté les couleurs de Monaco et du Bayern Munich.

Un choix qui pouvait surprendre. Mais pour le principal intéressé, la réalité était différente. Invité de « Passage à l’acte », l’ancien international français a raconté les souffrances physiques qui avaient progressivement rendu la poursuite de sa carrière impossible.

ASSE : Willy Sagnol révèle les souffrances derrière sa retraite

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, arrêter le football ne représentait pas pour lui un déchirement.

« Oui, c’est jeune, mais pour moi, c’était plus un soulagement qu’autre chose, parce que j’ai arrêté à cause de blessures et notamment d’une arthrose, on va dire précoce. »

Le problème ne se limitait pas à une blessure ponctuelle. Le défenseur vivait depuis plusieurs années avec des douleurs persistantes qui affectaient son quotidien.

« Ça faisait des années et des années que j’étais obligé d’être sous traitement pour pouvoir courir, pour pouvoir déjà me lever le matin. »

Une confidence qui éclaire les dernières années de sa carrière. Derrière l’image du joueur expérimenté, capable d’évoluer au plus haut niveau européen, se cachait une réalité physique difficile.

La répétition des traitements et les douleurs quotidiennes avaient fini par peser davantage que l’envie de poursuivre.

« J’ai dit à mon épouse : stop, j’arrête »

Willy Sagnol raconte les circonstances de sa décision. Pas de longue annonce préparée ni de réflexion interminable sur la suite de sa carrière. Le déclic s’est produit un matin, dans l’intimité familiale.

« À 32 ans, j’ai dit ça à mon épouse un matin en me levant. J’ai dit : stop, j’arrête. »

L’ancien Stéphanois précise que cette décision, même si elle s’est imposée rapidement, correspondait à un sentiment présent depuis longtemps.

« C’est venu très rapidement, la décision, mais j’avais ça au fond de moi. Je me suis dit : c’est le moment. »

À cet instant, le football n’était plus sa seule priorité. Devenu père quelques mois auparavant, il souhaitait profiter davantage de sa famille.

« Je venais d’avoir un enfant quelques mois avant et je me suis dit que ça allait me permettre de prendre du temps pour lui, pour l’aider à grandir. »

Une perspective qui a contribué à rendre cette transition plus naturelle. Sagnol ne décrit aucune amertume lorsqu’il évoque son départ des terrains.

« Ça a été fait sans regrets, avec bonheur. »

Après Saint-Étienne et le Bayern, une nouvelle vie à inventer

Si la décision d’arrêter était assumée, la question de l’après-carrière restait entière. Comme beaucoup de joueurs professionnels, Willy Sagnol avait consacré l’essentiel de sa jeunesse et de sa vie d’adulte au football.

« C’est dur d’avoir un plan de carrière parce que quand vous arrêtez à 32 ans et quand vous êtes joueur de foot, vous n’avez aucune formation à part celle de joueur de foot. »

L’ancien défenseur a donc choisi de découvrir différentes facettes de son sport avant de retrouver progressivement le terrain dans un rôle d’entraîneur.

« Avant de revenir sur le banc de touche, j’ai touché à beaucoup de choses dans le monde du foot. Mais ça m’a appris à connaître un petit peu tous les recoins de ce monde parfois un petit peu étrange du football. »

Cette reconversion l’a conduit à entraîner les Girondins de Bordeaux, puis à prendre les commandes de la sélection géorgienne, avec laquelle il a participé à l’Euro 2024.

Pour celui qui avait commencé son parcours professionnel sous le maillot vert, cette deuxième carrière a ouvert un nouveau chapitre.

Avec le recul, Willy Sagnol ne regrette pas d’avoir raccroché les crampons aussi jeune. Après des années à repousser les limites de son corps, l’ancien joueur de l’ASSE avait atteint un point où continuer n’était plus envisageable dans les mêmes conditions.

Une fin de carrière subie physiquement, mais pleinement assumée et sans regret.