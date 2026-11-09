Les années passent, mais Robert Beric n’a visiblement rien perdu de son instinct de buteur. L’ancien attaquant de l’ASSE, aujourd’hui âgé de 35 ans, poursuit sa carrière en Slovénie sous les couleurs du FC Koper. Ce week-end, celui qui a longtemps fait vibrer Geoffroy-Guichard s’est de nouveau illustré en inscrivant un superbe but.

Robert Beric continue de faire parler de lui loin du Forez. L’ancien international slovène, qui a porté les couleurs de l’AS Saint-Étienne pendant plusieurs saisons, évolue désormais dans son pays natal, au FC Koper.

À 35 ans, l’ancien numéro 27 des Verts n’a pas encore raccroché les crampons. Et il continue de se montrer décisif.

ASSE : Robert Beric toujours buteur à 35 ans

Ce samedi 7 novembre, le FC Koper affrontait le NS Mura en championnat slovène. Une rencontre qui s’est terminée sur un score de parité (1-1).

Robert Beric a inscrit l’unique réalisation de son équipe. Un nouveau but pour l’ancien Stéphanois, qui avait déjà trouvé le chemin des filets face à Nafta 1903 en septembre dernier.

Le Slovène avait également marqué lors du déplacement à Mura, en aout, contribuant à une victoire de Koper (2-1).

Avec trois réalisations, Beric démontre qu’il conserve une certaine efficacité devant le but.

Un ancien chouchou de Geoffroy-Guichard

Arrivé à Saint-Étienne en 2015, Robert Beric a marqué les supporters par son sens du placement et son efficacité dans la surface de réparation.

L’attaquant slovène reste notamment associé à plusieurs moments forts de l’histoire récente des Verts. Son but égalisateur dans les dernières secondes du derby face à Lyon, en 2017, demeure l’un des souvenirs marquants de son passage dans le Forez.

Après son départ de l’ASSE, Beric a poursuivi sa carrière à l’étranger avant de retrouver le championnat slovène.

Il continue aujourd’hui de faire ce qu’il a toujours su faire : marquer des buts.

Une belle manière de prolonger une carrière déjà riche, et de rappeler aux supporters de l’ASSE que leur ancien avant-centre n’a pas encore dit son dernier mot.