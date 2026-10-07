Parti de l’ASSE en 2025 pour prendre les commandes de l’Algérie U20, Razik Nedder a quitté la Fédération algérienne cet été afin de rejoindre le staff du Havre. Mais son nom n’aurait pas été oublié en interne. Selon Squadra Khadra, le président de la FAF Walid Sadi regretterait de ne pas avoir réussi à retenir l’ancien formateur des Verts et resterait attentif à son évolution. Avec, à terme, l’équipe nationale A dans un coin de la tête ?

Le parcours de Razik Nedder continue d’être suivi de près en Algérie. Et forcément à Saint-Étienne, où le technicien a passé près de quatorze années.

Son histoire avec les Verts s’est achevée au printemps 2025. L’ASSE avait alors officiellement annoncé que l’entraîneur de la réserve avait demandé à quitter le club afin de devenir sélectionneur de l’équipe nationale U20 algérienne.

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Un peu plus d’un an plus tard, Nedder a choisi de revenir dans le football français.

De l’ASSE à l’Algérie avant de rejoindre Le Havre

Razik Nedder possède un parcours intimement lié à la formation stéphanoise. Arrivé à l’ASSE en 2011, il a successivement travaillé avec plusieurs catégories du centre avant de prendre les U19, avec lesquels il remporte notamment la Coupe Gambardella 2019. Il avait ensuite été promu à la tête de la réserve.

En avril 2025, il change complètement d’environnement pour rejoindre la Fédération algérienne et prendre les U20.

L’expérience prend fin à l’été 2026. La Fédération algérienne a officiellement acté sa démission et son remplacement. Nedder a alors rejoint Le Havre AC en qualité d’entraîneur adjoint, retrouvant ainsi le quotidien d’un club et découvrant un staff professionnel de Ligue 1.

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Walid Sadi regretterait le départ de l’ancien de l’ASSE

Mais l’histoire entre Razik Nedder et l’Algérie pourrait ne pas être totalement terminée.

Selon les informations de Squadra Khadra, le président de la Fédération algérienne, Walid Sadi, regretterait en interne de ne pas avoir conservé le technicien de 39 ans.

Cette information fait écho à ce qui avait déjà été rapporté au moment de son départ. Le journaliste Nabil Djellit expliquait alors que la Fédération plaçait de grands espoirs dans le travail de Nedder autour de la sélection U20 et de la détection des jeunes talents.

Son départ n’était donc pas nécessairement lié à une remise en cause de son travail. La FAF avait d’ailleurs officiellement indiqué avoir pris acte d’une démission de l’ancien Stéphanois.

Razik Nedder avec les A à plus long terme ?

C’est ici que le dossier devient particulièrement intéressant. Toujours selon Squadra Khadra, Walid Sadi devrait rester attentif au travail effectué par Razik Nedder au cours des prochaines années. L’ancien entraîneur de la réserve de l’ASSE pourrait être considéré, à plus long terme, comme une solution potentielle pour la sélection A algérienne.

Il convient néanmoins d’être prudent : il ne s’agit à ce stade ni d’une nomination programmée ni d’une candidature officielle. L’information porte sur la considération dont bénéficierait encore Nedder en interne et sur la volonté de suivre son évolution.

Son choix de rejoindre Le Havre prend alors une autre dimension. Après avoir dirigé pendant de nombreuses années les jeunes de l’ASSE puis découvert le fonctionnement d’une fédération avec l’Algérie U20, Nedder enrichit désormais son expérience au contact du football professionnel.

À seulement 39 ans, sa trajectoire reste encore longue. Mais du Forez à l’Algérie en passant désormais par Le Havre, Razik Nedder semble continuer à se construire un parcours qui pourrait, un jour, le ramener vers les Fennecs à un niveau supérieur.