Passé sur le banc de l’ASSE lors de la douloureuse saison 2021-2022, Pascal Dupraz s’est longuement confié dans un entretien accordé à Nice-Matin. Désormais installé dans le Sud de la France, le technicien haut-savoyard évoque son quotidien, son amour du terrain et l’étiquette de « pompier de service » qui lui colle à la peau.

Personnage haut en couleur du football français, Pascal Dupraz avait été appelé au chevet de l’ASSE en décembre 2021 avec une mission commando : sauver le club de la relégation en Ligue 2. Si l’aventure forézienne s’était achevée dans la douleur au terme des barrages face à Auxerre, l’ancien entraîneur d’Évian-Thonon-Gaillard et de Toulouse n’a rien perdu de sa passion ni de sa franchise qui l’a fait connaître.

Aujourd’hui retiré dans le Var, à La Cadière-d’Azur où il est adjoint en charge des sports à la mairie, le Haut-Savoyard jette un regard lucide sur la suite de sa carrière et sur l’image qu’il renvoie dans le milieu du ballon rond.

L’étiquette de « pompier » et le manque d’opportunités pour Dupraz, ex cocah de l’ASSE

Toujours habité par la fibre du jeu et le désir de transmettre, l’ex-coach de l’ASSE ne cache pas qu’il aimerait retrouver un projet stimulant.

Cependant, Pascal Dupraz déplore l’image réductrice à laquelle les présidents et décideurs le cantonnent trop souvent : « Je suis réaliste. J’ai moins de propositions aujourd’hui. Et il y a aussi le fait que je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Quand on m’appelle à trois matchs de la fin et que l’équipe a cinq points de retard, je dis non. En fait, je suis un peu victime de ma réputation. Je suis un pompier. Et même si c’est un compliment, on a oublié que j’étais un bâtisseur. Ce qui me ferait vraiment kiffer, c’est de prendre une sélection nationale. »

L’incomppréhension autour du Sporting Toulon

Désormais ancré dans sa région d’adoption, lui qui a porté les couleurs du Sporting Club de Toulon en tant que joueur entre 1987 et 1989, Pascal Dupraz suit avec attention le paysage footballistique local.

Il exprime d’ailleurs une vraie frustration face à l’inertie du club varois, englué dans les divisions inférieures malgré un potentiel populaire et structurel indéniable : « Je ne comprends pas comment le Sporting ne m’appelle pas. Ce n’est pas de la prétention, mais il me semble que j’en connais un rayon, en termes de structuration d’un club. Et ce n’est pas loin de chez moi. Alors peut-être que les gens ne viennent pas à moi parce qu’ils pensent que mon seul objectif, à mon âge, c’est de prendre un club professionnel. Mais je m’en fous de ça. Ma passion, elle, est intacte. »

Fidèle à ses convictions et à sa grande sensibilité, loin du simple rôle de « grande gueule » qu’on lui prête, Pascal Dupraz continue de garder un œil aiguisé sur le football.