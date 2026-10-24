Avant de faire leur retour à Geoffroy-Guichard ce samedi avec le FC Nantes, deux anciens Verts connaissent une entame de saison poussive en Loire-Atlantique. Bilan sur le début de championnat des deux anciens de l’ASSE, Saïdou Sow et Mathieu Cafaro.

Le rendez-vous de ce week-end à Geoffroy-Guichard aura une saveur toute particulière pour deux visages bien connus des supporters de l’ASSE. Sous la tunique du FC Nantes, actuellement 14ᵉ de Ligue 2 avec seulement 8 points au compteur (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites), Saïdou Sow et Mathieu Cafaro s’apprêtent à recroiser la route de leur ancien club. Mais dans quel état de forme les deux ex-Stéphanois abordent-ils ces retrouvailles ?

Saïdou Sow, titulaire malgré des débuts délicats pour le défenseur formé à l’ASSE

Parti de l’ASSE, après y avoir bouclé sa formation et effectué ses débuts chez les pros, Saïdou Sow s’est imposé comme un élément central de la défense nantaise cette saison. Après un baptême du feu cauchemardesque face à Rodez (marqué notamment par un but contre son camp), le défenseur guinéen a su redresser la barre. Il comptabilise désormais 7 titularisations sur 9 possibles.

Sur le plan athlétique et défensif, les métriques DataScout soulignent ses qualités d’impact chez les Jaunes et Verts : le joueur de 24 ans brille par une vitesse maximale très élevée et un profil de « défenseur aérien » précieux dans sa surface. En revanche, l’analyse pointe également ses limites actuelles à la relance, Sow préférant sécuriser ses transmissions plutôt que de tenter des passes progressives pour casser les lignes adverses.

Mathieu Cafaro, impact en baisse et un retour de blessure dans le Chaudron

Pour Mathieu Cafaro, la dynamique s’avère plus complexe. Titulaire lors de 6 des 7 premiers matchs disputés par les Canaris, l’ancien ailier de l’ASSE peine à se montrer décisif. Sa seule offrande remonte au 22 août dernier pour Corredor lors de la défaite face à Rodez (2-5, J3).

Remplacé généralement autour de la 60ᵉ ou 70ᵉ minute, il rencontre des difficultés à peser durablement sur les animations offensives des jaunes et verts.

Les chiffres DataScout confirment cette physionomie : si Cafaro conserve un volume important de passes vers la surface et une capacité à mettre ses coéquipiers en position de tir, il paie un déchet technique important et un manque d’efficacité face au but. Surtout, touché à la cuisse et absent lors des deux dernières journées, l’ailier est de retour pour les retrouvailles dans le Forez face à l’ASSE.