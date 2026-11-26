Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses. Tout juste prêté au FC Villefranche Beaujolais par Dunkerque, Maedine Makhloufi pourrait retrouver l’ASSE samedi à l’occasion du huitième tour de Coupe de France. Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, l’enfant du Forez revient sur son attachement aux Verts, les raisons de son départ et ses retrouvailles avec Geoffroy-Guichard.

Makhloufi n’a pas oublié ses racines stéphanoises

Douze années passées sous le maillot vert ne s’effacent pas en quelques mois. Originaire de Saint-Priest-en-Jarez, Maedine Makhloufi a grandi au sein de la formation stéphanoise avant de signer son premier contrat professionnel en mai 2025, aux côtés de Jules Mouton.

Le latéral gauche n’est pourtant pas parvenu à s’installer dans la rotation de l’équipe première. Barré chez les professionnels, il avait décidé de rejoindre Dunkerque en janvier dernier pour donner un nouvel élan à sa carrière.

« J’ai reçu un appel de Dunkerque et ça s’est fait très vite. À Saint-Étienne, je n’avais pas beaucoup de temps de jeu : je jouais en réserve mais pas du tout avec l’équipe première. C’était une belle opportunité pour moi, les deux clubs se sont mis d’accord sans aucun problème. »

Dans le Nord, Makhloufi avait choisi de porter le numéro 42. Un clin d’œil à ses origines qui lui avait valu de nombreux messages de sympathie des supporters stéphanois.

Des retrouvailles particulières avec Kévin Pedro

Désormais prêté à Villefranche jusqu’à la fin de la saison, le défenseur pourrait retrouver plusieurs anciens partenaires samedi. Parmi eux, Kévin Pedro, dont l’éclosion chez les professionnels ne surprend pas son ancien coéquipier.

« On a un an d’écart, on a énormément joué ensemble et on était très proches. Il fait une saison magnifique et ça ne m’étonne pas du tout : il a toujours été très fort et joue avec beaucoup d’intelligence. Tout ce qui lui arrive est amplement mérité. »

Un ancien Vert prêt à surprendre l’ASSE

Makhloufi espère désormais figurer dans le groupe caladois samedi. Sa famille et ses amis seront présents dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Mais son attachement à Saint-Étienne ne l’empêchera pas de défendre les couleurs de son nouveau club.

« Quel que soit le résultat, ce sera une belle fête. Sur un match de Coupe, l’écart entre une Ligue 2 et une Ligue 3 n’est pas si grand, tout reste possible », prévient le latéral gauche.