Son passage à l’ASSE reste associé à l’un des investissements les plus décevants de l’histoire du club. Recruté pour près de 10 millions d’euros, Loïs Diony n’avait jamais réussi à répondre aux attentes placées en lui dans le Forez. Plusieurs années après son départ, l’attaquant français poursuit sa carrière avec une trajectoire insolite. À 33 ans, il réalise un début de saison particulièrement intéressant avec l’Omonia Nicosie, à Chypre, où il enchaîne les buts et les passes décisives.

Certains transferts laissent des souvenirs tenaces aux supporters de l’ASSE. Celui de Loïs Diony appartient à cette catégorie. Arrivé en provenance de Dijon à l’été 2017, l’attaquant devait incarner le renouveau offensif des Verts. Son recrutement, estimé à près de 10 millions d’euros, représentait un investissement considérable.

Mais l’aventure stéphanoise n’a jamais décollé. Entre difficultés devant le but et attentes élevées, Diony n’a pas réussi à s’imposer comme le buteur espéré. Son passage reste aujourd’hui régulièrement cité parmi les échecs les plus marquants du recrutement de l’ASSE.

Pour autant, la suite de sa carrière démontre qu’il a su rebondir.

ASSE : Loïs Diony retrouve le chemin des filets à Chypre

Après avoir notamment retrouvé de l’efficacité sous les couleurs d’Angers, Loïs Diony évolue désormais à l’Omonia Nicosie, l’un des clubs historiques du championnat chypriote.

Et son début de saison 2026-2027 est très encourageant.

Samedi 31 octobre, lors de la huitième journée de championnat, l’ancien Stéphanois a de nouveau trouvé le chemin des filets. Face à l’AEL Limassol, il a ouvert le score sur penalty dès la 15e minute, lançant son équipe vers une victoire 2-0.

Un succès important pour l’Omonia, qui occupe désormais la troisième place du championnat.

Mais au-delà de cette réalisation, c’est surtout la régularité de Diony qui attire le regard.

Depuis le début de la saison, l’ancien attaquant de l’ASSE a participé aux huit rencontres de championnat de son équipe, dont sept comme titulaire.

Son bilan est déjà intéressant : quatre buts et trois passes décisives en 570 minutes.

Autrement dit, Diony est directement impliqué dans sept réalisations en seulement huit journées. Une efficacité qui contraste avec les difficultés rencontrées lors de son passage dans le Forez.

Loïs Diony découvre aussi les soirées européennes

Le championnat chypriote n’est pas le seul terrain d’expression de l’ancien Vert. L’Omonia Nicosie participe également à la Ligue Europa, offrant à Diony l’occasion de disputer des rencontres européennes.

Le club chypriote a notamment croisé la route du Benfica lors de la phase européenne, tandis que Diony a également pris part aux confrontations face à plusieurs autres adversaires continentaux.

Une expérience intéressante pour un joueur qui continue d’enrichir son parcours à l’étranger. Malgré des hauts et des bas.

À 33 ans, l’attaquant n’affiche plus le même profil que celui recruté par Saint-Étienne en 2017. Son expérience lui permet toutefois de conserver une place importante à l’Omonia.

Son temps de jeu et ses statistiques témoignent de la confiance dont il bénéficie actuellement.

Un échec à l’ASSE, mais une carrière qui a rebondi

Le contraste est saisissant lorsqu’on repense à son aventure stéphanoise.

Recruté pour devenir un élément majeur de l’attaque des Verts, Loïs Diony n’avait jamais réussi à justifier le montant investi sur lui. Les attentes entourant son transfert avaient rapidement laissé place à la déception. Costume trop grand ?

Pourtant, son parcours ne s’est pas arrêté à cet échec. Son passage à Angers lui avait déjà permis de retrouver de la confiance et une efficacité plus conforme à ses qualités.

Son aventure chypriote confirme aujourd’hui cette capacité à rebondir dans un environnement différent.

Avec quatre buts et trois passes décisives après huit journées, Diony réalise un début d’exercice convaincant. Reste désormais à savoir s’il parviendra à maintenir cette cadence sur la durée.